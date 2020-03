Elis : compte résister au coronavirus en 2020 et protéger ses marges

(Actualisation: réaction en Bourse, déclarations du président du directoire sur l'impact potentiel du coronavirus pour le groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a affiché mercredi sa confiance dans sa capacité à résister aux conséquences l'épidémie de coronavirus cette année, après avoir rempli ses objectifs en 2019.

"Nous sommes très confiants", a déclaré le président du directoire du groupe, Xavier Martiré, durant une conférence avec des analystes, ajoutant qu'Elis devrait "faire partie des entreprises les moins pénalisées par la crise actuelle".

En 2020, Elis compte atteindre une croissance organique d'environ 3%, améliorer sa marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 20 points de base et générer un flux de trésorerie libre d'environ 320 millions d'euros. Ces prévisions ne tiennent pas compte d'éventuelles futures répercussions liées à l'épidémie de coronavirus.

Elis a indiqué avoir commencé à observer un impact pour l'heure "très limité" sur son activité en raison de cette crise sanitaire. Pendant la présentation aux analystes, la direction du groupe a jugé qu'une aggravation de cette crise devrait avoir des conséquences mesurées aussi bien sur la rentabilité d'Elis que sur sa génération de trésorerie.

Des quatre grands segments d'activités d'Elis, seul celui englobant l'hôtellerie et la restauration, soit 27% du chiffre d'affaires, pourrait subir un impact important si la crise du coronavirus venait à empirer. La baisse des déplacements touristiques diminue le taux d'occupation des hôtels et des restaurants, ce qui affecte directement les volumes de linge fournis par Elis.

Xavier Martiré a néanmoins expliqué que le groupe disposait d'un portefeuille de clients diversifiés, notamment dans des régions où la crise sanitaire n'avait pas encore eu d'effet, comme l'Amérique du Sud. Pour donner un ordre de comparaison, le président du directoire a indiqué qu'Elis avait enregistré en 2009, lors de la pandémie liée au virus H1N1, une baisse des ventes de 2% au sein de sa clientèle hôtellerie et restauration.

Les autres segments du groupe devraient subir des conséquences limitées, voir nulles ou positives dans le cas du segment santé. Ce segment, qui représente 26% du chiffre d'affaires, pourrait bénéficier d'une hausse des hospitalisations et de la demande des produits d'hygiènes délivrés par le groupe.

Elis a aussi mis en avant sa flexibilité en matière de coûts. Xavier Martiré a rappelé que les accords avec ses salariés permettaient d'ajuster sur une base hebdomadaire le nombre d'heures travaillées sur ses sites et donc de s'adapter à la demande.

La présentation de la direction a permis à l'action Elis de décoller. Alors que le titre était en légère hausse avant la conférence tenue par la direction, la valeur s'adjugeait 5,3% à 16,19 euros vers 13h30, signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120.

Bond du flux de trésorerie en 2019

En 2019, le spécialiste de la location-entretien de draps au secteur hôtelier et de vêtements de travail a dégagé un résultat net consolidé de 141,9 millions d'euros, contre 81,8 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net courant, qui exclut certains éléments exceptionnels comme les frais de restructuration, a atteint 256,1 millions d'euros, contre 224,3 millions d'euros en 2018.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 11,9% sur un an, à 1,1 milliard d'euros, contre 985,6 millions d'euros en 2018. Le taux de marge d'Ebitda a augmenté de 210 points de base à 33,6% sur la période. Hors impact de la norme comptable IFRS 16, la marge d'Ebitda est restée stable à 31,5% en 2019, a précisé Elis.

Au niveau du bilan, le ratio dette nette ajustée/Ebitda s'est inscrit à 3,2 à fin décembre 2019, contre 3,3 un an auparavant.

Elis a par ailleurs généré un flux de trésorerie libre de 247,5 millions d'euros, en hausse de 61% sur un an.

Déjà communiqué, le chiffre d'affaires annuel d'Elis s'est établi à 3,28 milliards d'euros, traduisant une croissance organique de 3,3%.

Selon Factet, le consensus tablait en moyenne sur un résultat net de 141 millions d'euros, un résultat net courant de 236 millions d'euros et sur un Ebitda de 1,07 milliard d'euros.

Elis pour sa part s'était fixé comme objectifs une marge d'Ebitda dans la moitié haute d'une fourchette allant de 31,2% à 31,6%, hors effet de la norme IFRS 16, et un ratio dette nette ajustée/Ebitda à 3,3 à fin décembre.

Elis proposera lors de son assemblée générale du 19 mai un dividende de 0,39 euro par action au titre de 2019, en hausse de 5,4% par rapport au précédent exercice.

