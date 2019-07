Elis : dopé par une recommandation d'achat

04/07/2019 | 10:14

En hausse de l'ordre de 4% ce matin à la Bourse de Paris, l'action Elis comptait parmi les plus fortes progressions du SBF 120. Elle profite de l'adoption d'un conseil d'achat par un bureau d'études, Deutsche Bank, qui vise 19 euros sur le dossier.



En substance, selon les analystes, l'intégration de l'importante acquisition que constitue Berendsen se passe bien, ce qui lève une hypothèque, et l'environnement de prix et de coûts devient plus favorable. Ainsi, le second semestre de l'année 2019 s'annonce meilleur que le premier, ce qui ouvre potentiellement la voie à une 'recovery'.





