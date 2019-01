Elis : finalise l'acquisition de Metropolitana en Colombie

Elis finalise l'acquisition de Metropolitana S.A.S en Colombie

Saint Cloud, le 16 janvier 2019 - Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine, a finalisé l'acquisition de 100 % de Metropolitana S.A.S en Colombie.

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois

Investor Relations - Tél. : +33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com

