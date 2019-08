Elis : finalise la vente d'une division de Clinical Solutions au Royaume Uni

Saint Cloud, le 26 août 2019 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, a finalisé avec succès la vente de 100 % de de la division Single Use/Medical Consumables (Rocialle/Guardian) de Clinical Solutions au Royaume-Uni.

Les détenteurs de Rocialle et Guardian, connus sous la marque Rocialle Healthcare Limited, sont désormais Multigate Medical Products UK Limited et New Beginnings Investment (Hong Kong) Co, Limited, respectivement filiales de Multigate Medical Products et Zhende Medical.





