Elis : finalise la vente d'une division de Clinical Solutions au Royaume-Uni

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé lundi avoir finalisé la cession de 100% de la division "Single Use (Rocialle)/Medical Consumables (Guardian)" de Clinical Solutions au Royaume-Uni. L'opération avait été annoncée le 8 juillet.

Les détenteurs de Rocialle et Guardian, connus sous la marque Rocialle Healthcare Limited, sont désormais Multigate Medical Products UK Limited et New Beginnings Investment Co., Limited, respectivement filiales de Multigate Medical Products et Zhende Medical.

Aucun montant n'a été communiqué pour la cession de cette activité, qui fournit des produits à usage unique utilisés pour des procédures chirurgicales spécifiques, ainsi que des draps, des blouses et des emballages de plateaux chirurgicaux.

"Single Use (Rocialle)/Medical Consumables (Guardian)" est l'une des deux divisions de Clinical Solutions, activité qui appartenait à Berendsen avant son acquisition par Elis en 2017.

Souhaitant rester centré sur son cœur de métier, Elis avait annoncé le 1er semestre 2018 la mise en vente de l'ensemble de Clinical Solutions. Le processus de cession a été séparé en deux, et la division "IHSS Decontamination and Sterilisation" reste encore à céder.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire