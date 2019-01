Elis poursuit sa stratégie de développement au Danemark avec l'acquisition de A-Vask A/S

Saint Cloud, le 4 janvier 2019 - Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine, poursuit sa stratégie de consolidation de ses marchés clés et annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de A-Vask A/S au Danemark.

Groupe familial, A-Vask A/S dispose de deux usines multiservices à Aabenraa (Sud du Danemark) et à Taastrup (région de Copenhague) avec une clientèle dans le secteur de l'Hôtellerie et le secteur public.

A-Vask A/S a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros.

A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré :

« L'acquisition de A-Vask A/S permet à Elis de compléter son portefeuille clients dans l'Hôtellerie et le secteur public et de renforcer sa position au Danemark. L'accompagnement des deux actionnaires permettra de faciliter l'intégration de la société au sein du Groupe et de transférer les bonnes pratiques. Cette acquisition illustre notre stratégie de développement et contribuera à la poursuite de la croissance rentable d'Elis. »

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois

Investor Relations - Tél. : +33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com

