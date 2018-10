Elis : relève légèrement son objectif de marge après une forte croissance au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a relevé légèrement sa perspective de marge après avoir vu ses revenus fortement progresser au troisième trimestre grâce à l'intégration de Berendsen, la société britannique dont l'acquisition a été finalisée en septembre 2017.

Le spécialiste de la location-entretien de draps au secteur hôtelier et de vêtements de travail a enregistré au troisième des revenus de 810,6 millions d'euros, contre 589,8 millions d'euros un an plus tôt, en hausse de 38,7%. Selon FactSet, le consensus tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros au troisième trimestre.

"La croissance organique pro forma est de 2,4%, en accélération par rapport aux deux trimestres précédents. Ceci illustre la bonne dynamique commerciale du périmètre historique d'Elis ainsi que notre succès dans la poursuite de l'intégration de Berendsen", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis, cité dans un communiqué.

Sur les neufs premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'Elis a atteint 2,34 milliards d'euros contre 1,43 milliard d'euros sur la même période de 2017. Cela correspond à une croissance organique pro forma de l'acquisition de Berendsen de 2,2%.

A la lueur de ces résultats, Elis a légèrement relevé son objectif de marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda), tablant désormais sur un chiffre "légèrement supérieur à 31,5%" et "en amélioration dans toutes les zones". Le groupe tablait auparavant sur une marge "d'environ 31,5%".

Elis ne fait par contre plus référence à l'objectif de croissance organique communiqué lors de la publication des résultats semestriels et qui était compris entre 2,5 et 3%.

Le groupe indique en revanche viser une croissance de 2,5% pro forma au quatrième trimestre. Elis compte par ailleurs procéder à des investissements représentant de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires et arriver à un ratio dette nette/Ebitda de 3,2 à fin décembre 2018.

