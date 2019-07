Elis : résultats semestriels 2019 0 24/07/2019 | 17:40 Envoyer par e-mail :

Résultats du 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires en hausse de +4,5%, tiré par une croissance organique de +3,0% Succès de la mise en place des hausses de prix en lien avec l'inflation Marge d'EBITDA en ligne avec la séquence annuelle attendue Confirmation des objectifs 2019 Performance financière très satisfaisante Chiffre d'affaires de 1 603,7m€, en hausse de +5,1% hors effet de change

+3,0% de croissance organique avec un très bon 2 ème trimestre à +3,5%

trimestre à +3,5% Marge d’EBITDA en légère baisse de -20pb (excluant l’impact IFRS 16), en ligne avec la séquence annuelle attendue

Résultat net courant en hausse de +8,1% à 103,7m€ (excluant l’impact IFRS 16) Elis poursuit sa dynamique commerciale et démontre sa capacité à faire face à un contexte inflationniste fort Très bon niveau d’activité en France, Europe du Sud, Amérique latine et Scandinavie & Europe de l’Est

Hausses de prix satisfaisantes dans les pays sujets à une forte inflation de leur base de coûts

Décalage entre la hausse des coûts et la mise en place des hausses de prix, entraînant une légère baisse de marge dans certaines géographies

Poursuite de l’amélioration du taux de rétention dans le segment du Vêtement professionnel au Royaume-Uni Amélioration du profil de la dette du Groupe Nouvelle émission obligataire de 500m€ à 1,75% (échéance 2024) et Placement Privé Américain de 300m€ à 2,70% (échéance 2029)

Coût moyen de la dette du Groupe désormais inférieur à 2% et maturités étendues Confirmation des objectifs 2019 Croissance organique du Groupe d’environ +3,0%

Marge d’EBITDA du Groupe comprise entre 31,2% et 31,6%, excluant l’impact IFRS 16

Finalisation du plan d’investissements de Berendsen : investissements de l'ordre de 20% du chiffre d’affaires en 2019 puis retour à c. 18% dès 2020

Ratio Dette nette / EBITDA (excluant l’impact IFRS 16) attendu à 3,3x au 31 décembre 2019

Saint-Cloud, le 24 juillet 2019 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être dans 28 pays en Europe et en Amérique latine, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2019. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le Conseil de Surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. En commentant les résultats, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré : « Les résultats du 1er semestre 2019 sont très satisfaisants. Dans un contexte de forte inflation de sa base de coûts, Elis démontre sa capacité à augmenter les prix tout en maintenant une forte activité commerciale et la croissance organique ressort à +3,0% sur le semestre. La marge est en repli de -20 points de base ; cette légère baisse, attribuable au décalage entre la hausse des coûts constatée depuis janvier et la mise en place de nos augmentations de prix au fur et à mesure du semestre, s’inversera sur la 2ème partie de l’année. Nous avons entamé en 2019 la phase finale du plan d’investissements relatif à Berendsen ; comme attendu, les investissements totaux s’élèveront cette année à 20% du chiffre d’affaires puis retrouveront en 2020 un niveau de l’ordre de 18%. Par ailleurs, le refinancement de l’émission obligataire de 800 millions d’euros à échéance 2022, annoncé en avril 2019, a permis au groupe d’allonger la maturité moyenne de son endettement, de lisser ses échéances et d’abaisser son coût moyen de la dette. Ainsi, la génération de trésorerie d’Elis, qui s’améliorera déjà en 2019, connaîtra en 2020 une accélération significative. Les bons résultats du 1er semestre nous permettent de confirmer nos objectifs annuels 2019 : nous anticipons une croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe de l’ordre de +3,0% et une marge d’EBITDA comprise entre 31,2% et 31,6%. » Commentaires liminaires liés aux options comptables retenues et aux normes IFRS Impact de la 1ère application de la norme IFRS 16 L’application de la norme IFRS16 a un impact sur différents agrégats du Groupe, comme le résume le tableau ci-dessous : En millions d’euros S1 2019 EBITDA +32,2 Dotations aux amortissements, nettes de la quote-part de subvention virée au compte de résultat (30,4) EBIT +1,9 Résultat financier (4,6) Résultat net (2,0) Les commentaires de ce communiqué relatifs à l’évolution de la marge d’EBITDA entre le 1er semestre 2019 et le 1er semestre 2018 sont sur une base 2019 excluant l’impact positif lié à l’application de la norme. Retraitement du compte de résultat au 30 juin 2018 Le tableau ci-dessous présente les ajustements liés aux regroupements d’entreprises antérieurs, par rapport au compte de résultat au 30 juin 2018 précédemment publié : En millions d’euros S1 2018 publié IFRS 3 S1 2018 retraité Chiffre d'affaires 1 533,9 - 1 533,9 EBITDA 469,1 - 469,1 EBIT 192,9 (1,3) 191,6 Résultat opérationnel courant 182,5 (1,3) 181,2 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (30,9) (29,9) (60,9) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (41,6) - (41,6) Résultat opérationnel 110,0 (31,2) 78,8 Résultat financier (58,2) - (58,2) Charge d'impôt (23,4) 6,8 (16,6) Résultat net 28,4 (24,4) 4,0 Résultat net consolidé 27,5 (24,4) 3,1 Processus de vente de l’activité Clinical Solutions Au premier semestre 2018, le Groupe a initié un processus de vente pour son activité Clinical Solutions (présente uniquement au Royaume-Uni) dont une des deux divisions a été cédée en juillet 2019. Les chiffres présentés dans ce communiqué excluent donc l’intégralité de l’activité Clinical Solutions en 2019 et 2018, qui est reclassée en « activités abandonnées ». Chiffre d’affaires En millions d’euros



Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes. Croissance organique du chiffre d’affaires Croissance organique T1 Croissance organique T2 Croissance organique S1 France +2,0% +3,1% +2,6% Europe centrale +1,3% +3,1% +2,2% Scandinavie & Europe de l’Est +3,6% +4,1% +3,9% Royaume-Uni & Irlande -1,5% -1,4% -1,4% Europe du Sud +7,0% +7,8% +7,4% Amérique latine +4,7% +8,0% +6,4% Autres +20,9% +1,0% +10,7% Total +2,4% +3,5% +3,0% « Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes. EBITDA En millions d’euros S1 2019

publié S1 2019

(hors impact IFRS 16) S1 2018



Variation

(hors impact IFRS 16) France 188,6 176,6 171,1 +3,2% En % du chiffre d’affaires 36,3% 34,0% 33,8% +20pb Europe centrale 108,0 102,2 98,7 +3,5% En % du chiffre d’affaires 30,0% 28,4% 29,9% -150pb Scandinavie & Europe de l’Est 94,6 89,6 87,6 +2,3% En % du chiffre d’affaires 37,9% 35,9% 36,4% -50pb Royaume-Uni & Irlande 54,9 50,0 52,9 -5,5% En % du chiffre d’affaires 28,0% 25,5% 26,8% -130pb Europe du Sud 38,9 36,6 32,5 +12,6% En % du chiffre d’affaires 27,4% 25,7% 25,6% +10pb Amérique latine 38,3 36,3 32,2 +12,7% En % du chiffre d’affaires 29,6% 28,0% 25,6% +240pb Autres (4,3) (4,5) (6,0) -24,0% Total 519,0 486,8 469,1 +3,8% En % du chiffre d’affaires 32,4% 30,4% 30,6% -20pb « Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes. France Au 1er semestre, la croissance du chiffre d’affaires est de +2,6% en France (exclusivement organique).

L’activité est bien orientée dans tous nos marchés et la dynamique de prix est bonne. La marge d’EBITDA est en augmentation de +20pb, à 34,0%, en lien avec des gains opérationnels et notre discipline tarifaire. Europe centrale Au 1er semestre, l’Europe centrale est en croissance organique de +2,2%. La dynamique commerciale est bonne aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie. En Allemagne, la croissance organique du chiffre d’affaire est stable, avec un segment du Vêtement professionnel bien orienté, malgré certains signes de ralentissement de l’économie allemande. La marge d’EBITDA est de 28,4%, en baisse de -150pb. Cette baisse est imputable à l’Allemagne où le faible taux de chômage du pays entraîne une inflation des salaires. La fragmentation du marché et la présence de nombreux petits acteurs régionaux en Linge plat rendent difficile la mise en place de hausses de prix pour compenser cette inflation ; la consolidation progressive du marché menée par Elis devrait contribuer à améliorer sa capacité à augmenter les prix. Scandinavie & Europe de l’Est Au 1er semestre, la dynamique commerciale est très bonne dans la région. La croissance organique du chiffre d’affaires est de +3,9%. Cette bonne performance s’explique notamment par la dynamique enregistrée en Suède, en Norvège et aux pays baltes, avec dans certains cas, une croissance organique à deux chiffres. La marge d’EBITDA de la région est de 35,9%, en diminution de -50pb. Cette légère baisse est liée, d’une part, au renforcement de certaines équipes marketing et commerciales dans cette zone très profitable pour le Groupe et, d’autre part, à l’évolution défavorable du mix pays, les pays à plus forte croissance ayant pour le moment une marge inférieure à celle de la zone. Royaume-Uni & Irlande Au 1er semestre, la croissance organique est en baisse de -1,4%. Tous les indicateurs opérationnels reviennent progressivement à des niveaux satisfaisants. Toutefois les hausses de prix négociées dans l’Hôtellerie ne parviennent pas à compenser intégralement les pertes de clients enregistrées en Vêtement professionnel, et ce malgré une amélioration notable du taux de rétention sur le semestre. La marge d’EBITDA ressort à 25,5% en baisse de -130pb. Cette diminution traduit l’évolution négative du mix produit au Royaume-Uni dans la mesure où le Vêtement professionnel y est aujourd’hui plus rentable que l’Hôtellerie-restauration. Europe du Sud Au 1er semestre, la croissance du chiffre d’affaires est de +11,9% (dont +7,4% de croissance organique). Cette excellente performance s’explique par la très bonne dynamique commerciale enregistrée en Espagne et au Portugal dans le segment du Vêtement professionnel, où de nombreux nouveaux contrats ont été signés, et par le succès de la mise en place des hausses de prix tout au long du semestre, principalement en Espagne. On observe également une reprise du secteur de l’hôtellerie en Catalogne après une année 2018 difficile. La marge d’EBITDA de la région est amélioration de +10pb à 25,7%. Ceci reflète le dynamisme de la croissance du chiffre d’affaire et la poursuite des améliorations de productivité. Amérique latine Au 1er semestre, la croissance organique du chiffre d’affaires est de +6,4%, tirée par un développement commercial très satisfaisant. Le change a un impact de -4,8% sur le semestre. La marge d’EBITDA est en hausse de +240pb à 28,0%. Cette augmentation est liée aux progrès opérationnels réalisés sur la période.

De l’EBITDA au résultat net En millions d’euros S1 2019

publié Dont IFRS 16 S1 2018

retraité Variation EBITDA 519,0 +32,2 469,1 +10,6% En % du chiffre d’affaires 32,4% +200pb 30,6% +180pb EBIT 205,5 +1,9 191,6 +7,3% En % du chiffre d’affaires 12,8% +10pb 12,5% +30pb Résultat opérationnel courant 200,1 181,2 +10,4% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (42,1) (60,9) Autres produits et charges opérationnels (non courant) 0,3 (41,6) Résultat opérationnel 158,3 78,8 +100,9% Résultat financier (73,4) (4,6) (58,2) Charge d'impôt (24,7) +0,8 (16,6) Résultat net 60,3 (2,0) 4,0 n/a Résultat net consolidé 61,3 (2,0) 3,1 n/a Résultat net courant* 101,7 (2,0) 95,9 +6,1% Les taux de marge sont calculés sur la base des valeurs exactes

* Un tableau de passage entre résultat net et résultat net courant est présenté dans la partie « Du résultat net au résultat net courant » de ce communiqué. EBIT En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT publié est en hausse de +30pb au 1er semestre et de +20pb en excluant l’impact IFRS 16. Résultat opérationnel Les principaux éléments entre l’EBIT et le résultat opérationnel sont : Les charges sur plans d’actions gratuites correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2. Elles sont en diminution de 4,8m€ au 1 er semestre 2019 comparé au 1 er semestre 2018.

semestre 2019 comparé au 1 semestre 2018. La dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises relève principalement de l’allocation du goodwill de Berendsen. La baisse s’explique par la fin de l’amortissement des relations clientèles reconnues en 2007.

Les autres produits et charges opérationnels (non-courant) correspondent principalement (i) aux frais connexes aux acquisitions de la période (c. 3m€), (ii) aux coûts de restructuration (c. 7m€),

(iii) compensés par des reprises de provisions pour litiges, principalement au Royaume-Uni (c. 11m€). Résultat financier Le résultat financier diminue de -15,2m€ par rapport au 1er semestre 2018. Cette diminution s’explique principalement par (i) des frais exceptionnels liés au refinancement de l’EMTN maturité 2024 (c. 9m€),

(ii) des charges d'intérêts sur passifs locatifs qui apparaissent en 2019 à la suite de la première application d’IFRS 16 (c. 5m€) et (iii) la variation de juste valeur des swaps de taux (c. 7m€), en lien avec la baisse des taux d’intérêt observée sur les marchés. Résultat net Le résultat net ressort à 60,3m€ au 1er semestre, en forte augmentation par rapport au chiffre 2018 retraité. Cette augmentation est liée à celle du résultat opérationnel courant, ainsi qu’à la diminution des frais de restructuration.

Du résultat net au résultat net courant En millions d’euros S1 2019

publié S1 2018

retraité Résultat net 60,3 4,0 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (nette de l’effet impôt) 33,9 44,4 Charge IFRS 2 (nette de l’effet impôt) 4,4 8,4 Amortissement accéléré des coûts du crédit-relais (net de l’effet impôt) 1,3 2,6 Coûts de refinancement EMTN (nets de l’effet impôt) 4,7 - Charges et produits opérationnels non courants (2,9) 36,5 dont reprises de provisions pour litiges (10,8) - dont frais de restructuration liés à l’acquisition de Berendsen (nets de l’effet impôt) 3,3 8,6 dont autres frais de restructuration (nets de l’effet impôt) 2,0 3,3 dont frais connexes aux acquisitions (nets de l’effet impôt) 2,2 22,5 dont autres (nets de l’effet impôt) 0,3 2,1 Résultat net courant 101,7 95,9 Impact IFRS 16 sur le résultat net du 1er semestre 2019 (2,0) - Résultat net courant hors IFRS 16 103,7 95,9 Hors IFRS 16, le résultat net courant ressort à 103,7m€ au 1er semestre, en augmentation de +8,1% par rapport au 1er semestre 2018. Tableau de flux de trésorerie En millions d’euros H1 2019

publié H1 2018

retraité EBITDA 519,0 469,1 Eléments exceptionnels (9,1) (23,2) Frais d’acquisitions (2,7) (2,0) Variation de provisions 1,4 (3,7) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net

et impôt 508,6 440,2 Investissements nets (329,5) (294,1) Variation du besoin en fonds de roulement (53,2) (57,1) Intérêts financiers nets versés (63,4) (30,3) Impôts versés (46,5) (26,1) Free cash-flow 16,0 32,6 Paiement des passifs locatifs - principal (IFRS 16) (35,5) - Acquisitions de filiales et autres frais liés (77,3) (93,0) Dividendes, augmentation de capital et actions propres (80,9) (80,5) Autres 6,0 12,1 Variation de la dette nette (171,7) (128,8) Dette nette fin de période 3 529,4 3 415,4 Investissements Au 1er semestre, les investissements (hors acquisitions de filiales) du Groupe ressortent à 20,1% du chiffre d’affaires (incluant Clinical Solutions). Le Groupe confirme son objectif d’investissements pour l’année 2019 de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires. Variation du besoin en fonds de roulement Au 1er semestre, la variation du besoin de fonds de roulement opérationnel est de -53,2m€ (contre

-57,1m€ au 1er semestre 2018). Intérêts financiers nets versés Au 1er semestre 2019, les intérêts financiers nets versés sont de -63,4m€ contre -30,3m€ au 1er semestre 2018. Cette augmentation s’explique par (i) la faible base au 1er semestre 2018, le paiement du coupon de l’obligation EMTN (maturités 2023 & 2026) au titre de l’année 2018 ayant été réalisé à partir du deuxième semestre 2018, (ii) le paiement d’une indemnité de rupture anticipée de 6m€ dans le cadre du refinancement de l’obligation 800m€ échéance 2022 et par (iii) la charge d’intérêts sur passifs locatifs et locations-financements d’environ 5m€. Free cash-flow Le free cash-flow ressort à 16,0m€, en baisse par rapport au 1er semestre 2018. Cette diminution est liée à l’augmentation des intérêts financiers nets versés (la base 2018 étant artificiellement basse) et le rythme de versement de l’impôt qui est désormais normatif. Distribution au titre de l’exercice 2018 L’Assemblée Générale des actionnaires qui s’est tenue le 23 mai 2019 a approuvé la distribution de 0,37€ par action au titre de l’exercice 2018. Cette distribution a été effectuée le 29 mai 2019 pour un montant total de 81,3m€. Endettement financier net La dette nette du Groupe au 30 juin 2019 est de 3 529,4m€ contre 3 357,7€ au 31 décembre 2018. Le levier d’endettement calculé pour les besoins des covenants bancaires (Dette nette ajustée / EBITDA pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies) s’élève à 3,48 fois. Définitions financières La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA est défini comme l’EBIT, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

Le taux de marge est défini comme l’EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises, pertes de valeur sur écarts d'acquisition, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

Le Free cash-flow courant est défini comme l’EBITDA moins ces éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement (retraitée des éléments exceptionnels), des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé et des intérêts financiers payés.

La notion d’Endettement net financier ajusté utilisée par le Groupe est constituée de la somme des dettes financières non courantes, des dettes financières courantes et de la trésorerie et équivalents de trésorerie ajustée des frais d’émission d’emprunts capitalisés restants à amortir selon la méthode du taux d’intérêt effectif, et du compte courant bloqué de participation. Répartition géographique France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Annexes Compte de résultat consolidé de la période En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2018 retraité PRODUITS DE L'ACTIVITÉ ORDINAIRE 1 603,7 1 533,9 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (258,4) (255,7) Coûts de traitement (611,2) (573,3) Coûts de distribution (264,7) (254,6) Marge brute 469,4 450,4 Frais de vente, généraux et administratifs (267,9) (265,9) Corrections de valeur pour pertes sur créances clients et autres créances (1,3) (3,3) Résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises 200,1 181,2 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (42,1) (60,9) Pertes de valeur sur écarts d'acquisition - - Autres produits et charges opérationnels 0,3 (41,6) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 158,3 78,8 RÉSULTAT FINANCIER NET (73,4) (58,2) Résultat avant impôt 84,9 20,6 Charge d'impôt (24,7) (16,6) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Résultat des activités poursuivies 60,3 4,0 Résultat des activités abandonnées, net d'impôt 1,0 (0,9) RÉSULTAT NET 61,3 3,1 Attribuables aux : - actionnaires de la société mère 61,5 3,2 - participations ne donnant pas le contrôle (0,2) (0,2) Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,28 €0,01 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,28 €0,01 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère €0,27 €0,02 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère €0,27 €0,02

Bilan consolidé Actif En millions d'euros 30/06/2019

31/12/2018 retraité Écarts d'acquisition 3 775,6 3 745,5 Immobilisations incorporelles 892,4 925,2 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 370,8 - Immobilisations corporelles 1 946,9 1 906,3 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Autres participations 0,2 0,2 Autres actifs non courants 74,3 67,7 Actifs d'impôt différé 59,4 56,4 Actifs liés aux avantages au personnel 26,2 17,5 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 7 145,9 6 718,8 Stocks 135,2 120,2 Actifs sur contrats 34,9 31,7 Clients et autres débiteurs 706,7 649,9 Actifs d'impôt exigibles 30,2 10,4 Autres actifs 24,2 26,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 108,6 197,0 Actifs détenus en vue de la vente 50,0 41,7 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 1 089,7 1 077,0 TOTAL ACTIF 8 235,6 7 795,8 Passif En millions d'euros 30/06/2019 31/12/2018 retraité Capital émis 220,7 219,9 Primes liées au capital 2 646,4 2 943,9 Réserves sur actions propres (11,4) (11,4) Autres réserves 0,7 0,7 Résultats accumulés non distribués 211,8 (77,7) Autres composantes des capitaux propres (215,9) (208,7) CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 2 852,4 2 866,8 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,7 1,4 CAPITAUX PROPRES 2 853,1 2 868,2 Provisions 80,4 92,4 Passifs liés aux avantages au personnel 102,5 99,0 Emprunts et dettes financières 3 114,0 3 101,6 Passifs d'impôt différés 378,2 370,7 Passifs locatifs 310,1 - Autres passifs non courants 29,6 15,3 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 4 014,6 3 679,1 Provisions - part à moins d'un an 21,4 24,0 Dettes d'impôt exigible 21,2 23,9 Fournisseurs et autres créditeurs 282,4 274,5 Passifs sur contrats 70,1 68,3 Passifs locatifs - part à moins d'un an 54,7 - Autres passifs 375,1 381,5 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 524,0 453,1 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente 18,8 23,3 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 1 367,9 1 248,5 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 8 235,6 7 795,8 Tableau des flux de trésorerie consolidés En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2018 retraité Résultat net consolidé 61,3 3,1 Charge d'impôt 24,9 16,5 Résultat financier net 73,5 58,2 Paiements en actions 4,6 6,9 Dotations nettes aux amortissements et provisions 342,6 333,5 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,2) (0,1) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2,0 2,2 Autres (0,0) 20,1 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 508,6 440,2 Variation des stocks (14,7) (9,1) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats (41,5) (60,0) Variation des autres actifs 3,5 (1,8) Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs (9,2) (11,7) Variation des passifs sur contrats et autres passifs 11,1 26,8 Variation des autres postes (2,3) (1,1) Avantages au personnel (0,0) (0,1) Impôts versés (46,5) (26,1) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 408,8 357,1 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (11,0) (7,5) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles - 0,5 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (320,8) (291,2) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 2,3 4,0 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (48,7) (56,6) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée (0,0) 1,0 Variation des prêts et avances consentis 0,4 0,4 Dividendes reçus des participations associées 0,0 0,1 Subventions d'investissement 0,0 - FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (377,7) (349,1) Augmentation de capital 0,0 9,4 Actions propres 0,0 (10,4) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice - versés aux actionnaires de la société mère (81,3) (81,0) - versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Variation de l'endettement (1) 102,3 137,6 - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 292,1 1 447,1 - Remboursement d'emprunts (1 189,8) (1 309,5) Paiements de passifs locatifs - principal (2018 : Paiements au titre des locations-financements) (35,5) (1,7) Intérêts financiers nets versés (63,4) (30,3) Autres flux liés aux opérations de financement (20,5) (30,0) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (98,3) (6,4) VARIATION DE TRÉSORERIE (67,2) 1,5 Trésorerie à l'ouverture 179,1 203,0 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie 0,2 (2,9) TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 112,2 201,6 (1) Variation nette des lignes de crédit Pièce jointe Elis - Résultats semestriels 2019 - communiqué 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. 