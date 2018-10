Elis : un 3e trimestre de bonne facture

25/10/2018 | 09:18

La dynamique des ventes du blanchisseur industriel Elis a légèrement accéléré au 3e trimestre sous les effets conjugués de la croissance organique et de l'intégration de Berendsen. Le groupe a légèrement ajusté ses prévisions annuelles, vers le haut pour ce qui concerne la marge d'EBITDA.



En données pro forma de l'acquisition Berendsen, la croissance organique du CA du blanchisseur industriel, qui était de 2,1% aux 1er (T1) comme au 2e trimestre (T2), a accéléré à 2,4% au 3e trimestre (T3), grâce notamment à l'Europe du Nord et à l'Amérique latine. Soit + 2,2% sur neuf mois.



En données publiées, et grâce à Berendsen, le CA des neuf premiers mois de l'année décolle de près de 64%, à 2,3 milliards d'euros, et de près de 39% au T3.



Elis ajuste enfin ses perspectives annuelles : précédemment, une croissance organique de 2,5 à 3% était visée sur l'année. Le groupe vise désormais une croissance organique pro forma de 2,5% au T4 et un CA annuel de plus de 3,1 milliards d'euros (hors Clinical Solutions).



La marge d'EBITDA annuelle, qui précédemment devait être 'd'environ' 31,5%, s'annonce désormais 'légèrement supérieure' à ce taux.





