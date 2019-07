Le point sur les changements de recommandations à Paris

PARIS, 4 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * ELIS - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 19 euros et 16 euros. * ALSTOM - Berenberg relève son objectif de cours à 48 euros contre 42 euros et reste à l'achat. * SES - Berenberg abaisse son objectif de cours à 15,60 euros contre 20 euros et reste à "conserver". (Service Marchés)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -0.36% 41.62 18.00% ELIS 1.77% 16.63 14.30%