Elma 2019: l'augmentation des frais pèsera sur les résultats

Zurich (awp) - Elma Electronic a lancé un avertissement sur bénéfice pour l'exercice 2019. Le second semestre aura été nettement meilleur que le premier et l'entreprise s'attend sur l'ensemble de l'exercice à une augmentation des entrées de commandes et des recettes nettes par rapport à 2018.

Dans son communiqué de jeudi soir, Elma précise que le bénéfice d'entreprise du second semestre se sera amélioré par rapport au premier, grâce notamment à une commande cadre de plus de 14 millions de francs suisses. Cependant, en raison du retard de la mise en service du nouveau campus industriel à Atlanta et des frais de déménagement qui y sont liés ainsi qu'aux amortissements, frais financiers et avances pour de gros projets de clients en Europe, le bénéfice net du groupe sera inférieur à celui de 2018 (5,6 millions de francs suisses). A moyen terme cependant, les investissements consentis contribueront à renforcer durablement le groupe et sa profitabilité.

Elma publiera ses résultats annuels le 25 février 2020.

rp/