Elma s'attend à une forte hausse du bénéfice net annuel

Zurich (awp) - Le fabricant de boîtiers électroniques Elma a indiqué vendredi tabler sur un résultat net beaucoup plus élevé cette année qu'en 2017, profitant d'entrées de commandes et de recettes en hausse. Le profit net de l'entreprise zurichoise est attendu à 5 millions de francs suisses, un bond de plus de 66% sur un an.

Sur les 11 premiers mois de l'exercice 2018, Elma a dégagé des entrées de commandes et un chiffre d'affaires net en hausse, a ajouté la société dans un communiqué, sans dévoiler de donnée précise. Le bénéfice net, ajusté des taux de change, a également progressé.

Le groupe présentera ses résultats annuels le 25 février.

En 2017, Elma avait vu ses ventes croître de 10,5% à 144,0 millions de francs suisses, tandis que résultat opérationnel (Ebit) avait quasiment doublé à 7,0 millions, pour une marge afférente de 4,8% en hausse de 2,1 points. Le bénéfice net était ressorti à 3 millions, après 2,3 mio en 2016.

al/