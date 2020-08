Elma voit son bénéfice semestriel amputé de moitié en raison de la pandémie

Zurich (awp) - Le producteur de boîtiers et composants Elma Electronics a dû composer au premier semestre avec des reports de commandes et des retards, des difficultés causées par la pandémie de Covid-19. Tous les principaux indicateurs s'inscrivent à la baisse, principalement la rentabilité et le bénéfice.

Entre janvier et juin, les entrées de commandes se sont contractées de 4,9% en rythme annuel, à 79,2 millions de francs suisses, indique mercredi le groupe zurichois, fournisseur notamment des forces armées.

Le chiffre d'affaires s'est replié à 68,3 millions, ce qui représente une baisse de 6,9%. Ajusté des effets de change, le tassement atteint 3,9%.

Les principaux débouchés que sont l'Europe et l'Amérique ont tiré la langue, avec des reculs respectifs des revenus de 5,7% et 8,6%. L'Asie a sauvé l'honneur, générant des recettes en hausse d'un cinquième. La contribution de cette région reste cependant moindre, de 5,8 millions.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a piqué du nez, chutant de plus de 67% à 708'000 francs suisses, pour une marge afférente rabotée de 1,9 point de pourcentage à 1,0%. Le bénéfice net s'est inscrit à 769'000 francs suisses, amputé de plus de la moitié.

Dans son communiqué, la direction rassure au sujet de la viabilité de l'entreprise basée à Wetzikon, qui vante son bilan et ses liquidités (39,6 millions à fin juin) solides.

Pour l'exercice dans son ensemble, Elma renonce à formuler des perspectives chiffrées en raison des incertitudes liées au coronavirus.

fr/jh