Emakina : En plein essor, l’agence digitale Design is Dead s’installe à Bruxelles

Jeudi 6 décembre 2018 - Design is Dead s'offre une seconde jeunesse et s'envole vers de nouveaux horizons. L'agence, connue par le passé pour son expertise en marketing créatif et ses campagnes percutantes, se spécialise depuis 15 ans dans l'intégration d'outils marketing digitaux innovants. Elle se consacre désormais entièrement au développement de projets agiles hautement stratégiques dans le domaine de l'IT et fait face à une demande croissante en la matière. Pour y répondre, ses effectifs sont passés de 25 à 45 experts ces 12 derniers mois, et 3 nouveaux directeurs ont rejoint l'équipe.

Jeroen Huys, Directeur général de Design is Dead :

« Notre culture d'entreprise est le secret de notre succès. Les gens apprécient de travailler chez Design is Dead, mais aussi de collaborer avec nous. Nous sommes certes axés sur la technologie, mais le facteur humain est et restera toujours notre force. Nous avons réuni nos experts au sein d'une alliance dynamique, dans laquelle ils peuvent évoluer, en tant qu'individus, experts et co-équipiers agiles. Dans nos nouveaux bureaux, nous comptons bien continuer à développer cet ADN. » Design is Dead est reconnue pour son expertise pointue en développements multicanaux. Son approche se base sur une collaboration efficace entre les départements commerciaux de ses clients et ses équipes DevOp multidisciplinaires. Son déménagement à Bruxelles constitue une réponse logique à son récent développement et aux demandes accrues de collaborations internationales auxquelles elle fait face. Cette nouvelle implantation facilite également les partenariats avec les autres entités du groupe Emakina, qui compte plus de 900 experts dans 12 pays et dont le siège se situe au même endroit. Composée de 45 personnes, l'équipe continue d'exploiter les potentialités de technologies comme Adobe Experience Cloud et l'ensemble des applications Java. Elle met ses compétences au service de clients de longue date comme Telenet, tout en menant de nouveaux projets dans les secteurs automobiles et bancaires, ou dans le domaine de la consultance commerciale. En un an seulement, l'agence digitale a doublé sa base de consultants, mais aussi renforcé son équipe de direction avec des profils hors du commun : L'expert senior en transformation digitale Yoeri Conickx a rejoint l'équipe en tant que Directeur du service client. Son palmarès inclut des projets d'envergure pour AG Insurance, Argenta, BMW, ETAP Lighting, Opel, Reynaers Aluminium et Viessmann.

Le nouveau Directeur de l'innovation et de la technologie Kris Barnhoorn apporte son expertise dans des domaines comme la gestion de données, le machine learning et blockchain. Il a travaillé pour la société Emakina.BE d'Emakina Group et pilote ses propres projets internationaux en tant qu'entrepreneur et ingénieur informatique. Il est aussi DJ et producteur de musique.

Le talent manager Hanne De Wit constitue le troisième nouveau pilier de l'équipe de direction. Elle a acquis son expertise en ressources humaines auprès de la Cour des comptes de Belgique, de la Croix rouge, de bpost et de DKV. Avant de rejoindre Design is Dead, elle était Directrice des ressources humaines pour le groupe Vaillant. Design is Dead s'est imposée à ces nouveaux directeurs comme la suite logique de leur parcours professionnel. Ils partagent la vision du Directeur général Jeroen Huys et du Directeur financier Maarten Bosmans selon laquelle l'esprit d'équipe constitue une véritable force. Tous sont convaincus qu'une vraie collaboration favorise la prise de responsabilité et l'autonomie dans la résolution des problèmes, et qu'elle permet de travailler de manière efficace dans une ambiance agréable, de se focaliser à 100% sur le client, de bénéficier d'un coaching à 360 degrés, d'interagir de manière optimale et de se développer ensemble.