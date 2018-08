Emakina : remporte trois AVA Digital Awards

Mardi 7 août 2018 - Emakina vient d'ajouter trois récompenses à sa liste de prix internationaux. Il s'agit cette fois-ci de trois AVA Digital Awards, qui récompensent l'excellence digitale à travers le monde pour des projets créatifs, de stratégie et de branding.

Le jury AVA a décerné un Platinum Award pour l'expérience 'On your wrist' de Jaeger-LeCoultre, en tant que meilleur projet de réalité augmentée de l'année. Les équipes belges et suisses d'Emakina ont conçu et produit l'application, qui permet d'essayer des montres virtuelles grâce à un bracelet en papier vu à travers une tablette.

L'équipe Motion d'Emakina a remporté deux Golden Awards grâce à des productions audiovisuelles pour Philip Morris International, dans le cadre du site web www.PMI.com.

La vidéo 'Unlimit Yourself@PMI', qui a été récompensée dans la catégorie 'Recruitment Videos', présentait l'entreprise et son environnement de travail dynamique, en mettant l'accent sur l'enthousiasme des employés. La seconde vidéo, 'Investor Relations', a remporté un Golden Award dans la catégorie 'Corporate Image'.