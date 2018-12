La mayonnaise a pris, entre KitchenAid et Emakina : la collaboration continue en 2019 !

Jeudi 6 décembre 2018 - Au cours des six derniers mois, KitchenAid et Emakina ont mis toute une série de savoureux projets sur le feu pour optimiser la présence de l'entreprise d'électroménager premium sur le web. Cette intense collaboration a commencé en mai, lorsqu'au terme d'un pitch intense face à plusieurs autres agences, l'équipe dédiée d'Emakina a été sélectionnée pour épauler KitchenAid dans sa communication digitale. Les options choisies en termes de stratégie marketing et de design, ainsi que les actions entreprises pour booster l'interaction sur le site web et de e-commerce, ont déjà démontré leur efficacité. Elles seront prochainement implémentées sur le marché EMEA.

Alessandra Romagna, Marketing Director pour KitchenAid, est très satisfaite du travail réalisé jusqu'ici : « Les performances de notre site web ont connu un véritable boost et l'impact des projets que nous avons menés en matière d'e-mailing et de médias sociaux est tangible. Nous en sommes évidemment très heureux. Les efforts que nous avons accomplis ensemble pour améliorer le parcours client ont payé. Nous sommes en bonne voie et nous nous réjouissons de poursuivre notre chemin avec Emakina en 2019. Ces derniers mois, nous avons tout mis en œuvre pour garantir à nos clients une expérience premium dans un écosystème digital à 360° et nous continuerons à nous concentrer sur cet aspect dans la phase suivante de notre collaboration. »

Grâce à ses expertises multiples, l'équipe d'Emakina s'est immédiatement mise à pied d'œuvre pour relever tous les défis qui lui ont été soumis en termes de communication digitale, avec des projets à déployer en Europe et au-delà.

Après avoir mené des meetings stratégiques et différents sprints de design en utilisant la méthodologie de l'agence, une équipe soudée de collaborateurs d'Emakina et de KitchenAid a travaillé à l'amélioration des expériences utilisateur et à l'élaboration de nouveaux concepts de campagnes, en veillant à dynamiser tous les canaux de communication.

Dès le mois de juin, des banners basées sur une série de nouveaux designs ont ainsi été implémentées sur la page d'accueil des sites web de KitchenAid, permettant de meilleurs taux d'interaction. Plusieurs pages produits ont ensuite été repensées (pour les mixeurs, blenders, broyeurs, etc.) afin de mettre d'avantage l'accent sur la création d'interactions avec la plateforme de e-commerce.

D'autres projets à haute valeur ajoutée ont été menés, concernant notamment l'élaboration d'un outil de personnalisation et d'un guide d'achat pour les robots multifonction. Les premiers résultats qui en découlent sont prometteurs et indiquent une augmentation des commandes et des contacts avec la boutique.

L'attention portée au marketing par e-mail a aussi eu pour effet d'augmenter le trafic sur les sites web de KitchenAid, où des messages pop-up placés avec soin invitent désormais les visiteurs à se « mélanger à la marque » en s'inscrivant à la newsletter. L'équipe a également créé des e-mails ciblés pour certains scénarios de commerce, ce qui a encore amélioré les interactions, tandis que le courrier mensuel de promo a permis d'augmenter les contacts et les ventes.

Les médias sociaux étaient aussi à l'agenda, avec des publications régulières sur Facebook et Instagram, ainsi que des campagnes menées sur le marché UK. Ces actions ont permis d'attirer de nouveaux fans et followers, de consolider la notoriété de la marque et d'augmenter le trafic sur le site web.

Les prochaines étapes de la collaboration sont en train d'être déterminées à l'heure où vous lisez ces lignes : toutes auront pour objectif de renforcer encore la notoriété de la marque et d'optimiser la stratégie CRM, les performances, ainsi que les ventes en ligne.

Maria Rita Silva Santos, Program Manager pour Emakina conclut : « Nous sommes fiers de travailler pour une grande marque comme KitchenAid, saluée pour son intelligente combinaison de performances professionnelles, de qualité artisanale et de design iconique. Grâce à la bonne utilisation des données récoltées et aux bons contacts entre les équipes, nous avançons de manière efficace, et grâce à notre méthode de collaboration agile, nous pouvons atteindre des résultats tangibles en quelques sprints seulement. »