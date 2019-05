La division civile d'Embraer rebaptisée Boeing Brasil

SAO PAULO, 23 mai (Reuters) - La division d'aviation civile d'Embraer sera rebaptisée Boeing Brasil - Commercial après son rachat par Boeing, a annoncé jeudi l'avionneur américain.

Boeing est en passe d'acquérir 80% de la filiale du constructeur brésilien pour 4,2 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), le solde restant aux mains d'Embraer.

Le nouveau nom souligne la concentration de l'industrie aéronautique mondiale, au sein de laquelle les deux constructeurs dominants - Boeing et Airbus - ont renforcé l'an dernier leur duopole en avalant Embraer d'une part et pour Airbus la division CSeries du canadien Bombardier , concurrent direct d'Embraer.

Les CSeries ont été pour leur part rebaptisés Airbus A220.

Cette double prise de contrôle a mis fin aux ambitions aéronautiques du Canada et du Brésil et laissé la Chine comme principale menace pour le duopole, la Russie et le Japon avançant plus lentement de leur côté.

Embraer, pour Empresa Brasileira de Aeronáutica (ou Compagnie aéronautique brésilienne), est un des groupes brésiliens les plus connus. Fondé en 1969, le constructeur devenu un champion national a été privatisé en 1994.

Après la finalisation de l'accord avec Boeing, Embraer continuera d'exister mais seulement comme fabricant d'avions d'affaires et militaires.

L'acord avec Boeing a été approuvé par les actionnaires des deux groupes mais attend encore des feu verts réglementaires. (Marcelo Rochabrun, Véronique Tison pour le service français)