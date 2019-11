Brésil: Embraer recule de 6% en Bourse après de fortes pertes trimestrielles

Sao Paulo (awp/afp) - Le cours de l'action de l'avionneur brésilien Embraer a chuté de plus de 6% mardi, après la publication de résultats trimestriels accusant une perte nette de plus de 77 millions de dollars.

À la mi-journée, l'action du numéro trois mondial de l'aéronautique cédait 6,18%, la plus forte baisse à la Bourse de Sao Paulo, dont l'indice Ibovespa reculait de 1,53%.

Embraer a fait état d'une perte nette de 77,2 millions de dollars au troisième semestre, six fois plus que sur la même période de l'année en 2018.

L'entreprise, dont les opérations d'aviation civile sont en passe d'être contrôlées par l'Américain Boeing, a annoncé mardi que la compagnie néerlandaise avait signé une commande de 35 monocouloirs de type E195-E2, dont 21 fermes, pour une valeur totale de 2,48 milliards de dollars.

En février, les actionnaires d'Embraer ont approuvé l'accord pour la vente des activités civiles à l'américain Boeing.

L'accord prévoit que Boeing prenne le contrôle des activités civiles d'Embraer pour 4,2 milliards de dollars, ce qui lui permettra de contrôler 80% du capital du nouveau groupe. Les 20% restants seront détenus par la compagnie brésilienne.

Cette fusion, qui doit encore obtenir l'aval des autorités de la concurrence du Brésil et des Etats-Unis, ne devrait se concrétiser qu'en mars 2020, a expliqué lors d'une conférence de presse Nelson Salgado, vice-président chargé des relations avec les investisseurs.

À l'origine, les deux entreprises tablaient sur une conclusion de la transaction d'ici la fin de l'année 2019.

Fleuron de l'industrie brésilienne, avec près de six milliards de dollars de chiffre d'affaires et 16.000 employés, Embraer, privatisé en 1994, dispose non seulement d'une gamme d'avions civils, militaires, mais également de jets d'affaires.

