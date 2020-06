Perte de 292 millions USD pour Embraer au premier trimestre

Rio de Janeiro (awp/afp) - L'avionneur brésilien Embraer a fait état lundi d'une perte nette de 292 millions de dollars au premier trimestre 2020, six fois plus que pour la même période en 2019, premier impact de la pandémie de coronavirus.

La compagnie a également justifié cette forte perte par des dépenses liées au projet de co-entreprise avec Boeing, que l'entreprise américaine a fini par annuler en avril.

Troisième fabricant mondial d'avions après Airbus et Boeing, Embraer avait déjà essuyé une perte nette de 209,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, terminant l'année largement dans le rouge, avec une perte cumulée de 322,3 millions de dollars.

Entre janvier et mars, l'entreprise brésilienne a livré cinq avions commerciaux et neuf jets d'affaires, bien moins que les 11 commerciaux et 11 jets d'affaires livrés au premier trimestre 2019.

La compagnie a expliqué dans un communiqué que la plupart de ses employés avaient été mis en chômage partiel en mars en raison de la pandémie de Covid-19, qui a affecté les résultats financiers.

Lundi, malgré l'annonce de fortes pertes au premier trimestre, l'action d'Embraer était en hausse de plus de 2% à la mi-journée, l'ensemble du secteur aérien connaissant une certaines embellie à la Bourse de Sao Paulo, après deux mois terribles en raison de la pandémie de Covid-19.

L'action d'Embraer a déjà perdu plus de 60% de sa valeur depuis le début de l'année et la situation de l'entreprise s'est aggravée avec l'annonce surprise de la rupture de dernière minute de l'accord avec Boeing, qui était censé prendre le contrôle de ses activités civiles.

Le 25 avril, Boeing a affirmé avoir exercé son droit à ne pas exécuter l'accord estimant qu'"Embraer n'a pas satisfait les conditions nécessaires", alors que les transactions devaient être finalisées au 24 avril.

Mais l'entreprise brésilienne a accusé dans la foulée le géant américain d'avoir eu recours à des "arguments fallacieux" pour ne pas avoir à remplir son engagement.

afp/rp