[Emmi] Assemblée générale 2019

L'Assemblée générale a été dirigée par Konrad Graber, Président du Conseil d'administration d'Emmi SA. Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées. Le rapport annuel, les comptes consolidés du groupe et les comptes annuels 2018 d'Emmi SA ont été adoptés, et décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2018 (points 1 et 2 de l'ordre du jour).

Versement d'un dividende

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende d'un montant de CHF 9.00 (année précédente: dividende ordinaire de CHF 7.00 plus un dividende extraordinaire de CHF 3.00) par action nominative, dont CHF 8.00 proviennent des réserves issues du bénéfice et CHF 1.00 des réserves issues d'apports de capital (point 3 de l'ordre du jour). Ce dividende sera versé le 17 avril 2019.

Approbation du montant total des rémunérations

La somme totale des rémunérations a également été approuvée (point 4 de l'ordre du jour). Les actionnaires ont ainsi accepté la rémunération fixe maximale du Conseil d'administration (CHF 970 000) et de la Commission consultative Agriculture (CHF 40 000) pour l'exercice 2019, la rémunération fixe maximale de la Direction du groupe pour l'exercice 2020 (CHF 5 420 000) ainsi que la rémunération variable définitive de la Direction du groupe pour l'exercice 2018 (CHF 1 040 000).

Informations complémentaires dans l'Invitation à l'Assemblée générale 2019 et le Rapport de rémunération 2018

Elections

Les actionnaires ont suivi toutes les propositions du Conseil d'administration concernant les élections au Conseil d'administration (point 5 de l'ordre du jour). Tous les membres du Conseil d'administration ont ainsi été réélus individuellement. De même, l'Assemblée générale a confirmé Konrad Graber dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration ainsi que les membres du Comité du personnel et de rémunération. Aux points 6 et 7 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale a suivi la proposition du Conseil d'administration concernant l'élection de l'organe de révision (comme jusqu'à présent: KPMG AG, Lucerne) et du représentant indépendant des droits de vote (comme jusqu'à présent: Pascal Engelberger, avocat, Burger & Müller, Lucerne) pour l'exercice 2019.

Confirmation des perspectives pour 2019

Konrad Graber, Président du Conseil d'administration, a maintenu les perspectives pour 2019 communiquées en mars: «Emmi est bien positionnée. Nous disposons aujourd'hui d'un portefeuille de sociétés et de produits largement diversifié. Il n'est donc pas ambitieux d'aborder l'année 2019 avec optimisme.»

L'entreprise confirme également les prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires et de revenus pour l'exercice 2019 publiées en mars: