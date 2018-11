[Emmi] Changement au sein de la Direction du groupe

Lucerne, le 27 novembre 2018 - Comme annoncé en mai dernier, Jörg Riboni cédera ses responsabilités de Chief Financial Officer du groupe Emmi lors de l'Assemblée générale 2019. Il sera remplacé par Ricarda Demarmels, qui prendra ses nouvelles fonctions en juin 2019. Le Conseil d'administration et la Direction du groupe se réjouissent d'avoir trouvé en Mme Demarmels une dirigeante chevronnée possédant une grande expertise financière ainsi que de l'expérience dans l'univers des entreprises cotées en Bourse.

Ricarda Demarmels a été nommée nouvelle Chief Financial Officer (CFO) du groupe Emmi et rejoindra à ce titre la Direction du groupe, en remplacement de Jörg Riboni. De nationalité suisse et originaire d'Andeer (GR), Ricarda Demarmels est une spécialiste financière aguerrie actuellement CFO et membre de la Direction du groupe Orior.

Ricarda Demarmels apporte à Emmi une expertise financière approfondie qu'elle a développée au cours des seize dernières années à différents postes, en dernier lieu au sein du groupe agroalimentaire coté en Bourse ORIOR où elle travaille depuis 2015.

Emmi profitera aussi particulièrement de l'expérience de Ricarda Demarmels dans les domaines du conseil stratégique, des fusions & acquisitions (F&A), de l'intégration, du financement et de la gestion financière de sociétés en portefeuille. Ce savoir-faire, elle l'a acquis chez Oliver Wyman Financial Services (de 2005 à 2009) et dans le secteur international dynamique des F&A de la société de participation suisse Capvis Equity Partners (de 2009 à 2014).

Ricarda Demarmels est titulaire d'un master en finance et comptabilité de l'Université de Saint-Gall et parle couramment anglais et italien, en plus de l'allemand.

Urs Riedener, CEO d'Emmi: «Ricarda Demarmels va apporter à Emmi une expertise financière et l'expérience qu'elle a acquise dans des entreprises dynamiques très similaires à Emmi. Nous pourrons compter sur ses talents en stratégie et communication. Par ailleurs, son profil répond parfaitement aux besoins de l'équipe de Direction du groupe Emmi grâce à son approche moderne de la conduite. Nous nous réjouissons de son arrivée prochaine chez nous.»

Ricarda Demarmels prendra ses fonctions en juin 2019.

Transfert des tâches

Jörg Riboni est responsable de la conduite financière d'Emmi en qualité de CFO depuis janvier 2013. En mai dernier, il a informé le Conseil d'administration qu'il souhaitait se concentrer à long terme sur différents mandats au sein de Conseils d'administration et de comités spécialisés, et a demandé à être libéré de ses obligations lors de l'Assemblée générale en avril 2019.

Le transfert de ses tâches à sa successeure sera assuré par la mise en place d'une solution interne par intérim.

Le Conseil d'administration et la Direction du groupe remercient Jörg Riboni pour sa loyauté et ses contributions précieuses et décisives au développement et à l'internationalisation d'Emmi au cours des cinq dernières années.