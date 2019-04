[Emmi] Emmi devient actionnaire majoritaire de Leeb Biomilch GmbH

Lucerne, le 2 avril 2019 - Les produits au lait de chèvre comptent parmi les niches les plus intéressantes de l'industrie laitière dans le monde. Depuis 2010, Emmi a progressivement agrandi son réseau international dans ce domaine. Et en prenant une participation de 66 % dans la société autrichienne de fabrication de produits au lait de chèvre et de brebis bio Leeb Biomilch GmbH, Emmi consolide encore sa position sur ce marché tout en élargissant son assortiment de produits végan biologiques.

Emmi est entrée sur le marché des produits au lait de chèvre en 2010 en acquérant la société californienne Cypress Grove et en reprenant la marque Le Petit Chevrier en Suisse. Les bons résultats qu'elle a obtenus l'ont incitée à se développer progressivement dans cette niche. Et aujourd'hui, le réseau d'Emmi compte deux sociétés de fabrication de produits au lait de chèvre aux Etats-Unis (Cypress Grove, Redwood Hill), trois en Europe (Bettinehoeve (Pays-Bas), Goat Milk Powder (Pays-Bas), Lácteos Caprinos (Espagne)) et la société de négoce internationale domiciliée aux Pays-Bas AVH Dairy. Il s'agit en l'occurrence de petites ou moyennes entreprises bien positionnées dans les segments choisis.

En prenant une participation de 66 % dans la société autrichienne Leeb Biomilch GmbH, dont le siège se trouve à Wartberg, Emmi densifie encore son réseau. Urs Riedener, CEO du groupe Emmi: «Leeb Biomilch GmbH est un bon choix pour Emmi non seulement en raison des produits au lait de chèvre qu'elle fabrique, mais aussi pour son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et du développement durable.»

Un leader en Europe

Leeb Biomilch GmbH a été fondée en 2001 par l'ingénieur agroalimentaire autrichien Hubert Leeb. Puis, en 2007, Jörg Hackenbuchner s'est associé à la société pour lui faire profiter de son savoir-faire dans les produits de marque et, ainsi, soutenir sa croissance. Avec grand succès d'ailleurs, comme en atteste la position de leader que Leeb a gagnée en Europe dans les produits au lait de chèvre et de brebis, en particulier le lait frais et UHT, les boissons lactées et les yogourts. La société emploie une cinquantaine de collaborateurs et réalise chaque année un chiffre d'affaires d'EUR 15 millions.

Leeb Biomilch GmbH possède un modèle commercial reposant sur les produits laitiers et frais (surtout les yogourts) à base de lait de chèvre ou de brebis bio qu'elle achète auprès d'une centaine producteurs de lait bio autrichiens.

La société livre des clients dans toute l'Europe depuis l'Autriche et génère près de la moitié de son chiffre d'affaires sur son marché domestique. Ses autres marchés importants sont l'Allemagne et les Pays-Bas, où elle collabore notamment avec les filiales d'Emmi AVH Dairy et Bettinehoeve.

Nouveau pôle d'activités sur le marché végan

En 2016, Hubert Leeb et Jörg Hackenbuchner ont décidé de mettre sur pied un deuxième pôle d'activités misant sur les produits laitiers alternatifs végans. A cet égard, ils sont restés fidèles à leur conviction que tous les aliments devaient provenir de source durable. Ainsi, même pour les produits végans de la marque MyLove-MyLife, les matières premières utilisées - amandes, noix de coco et avoine - sont exclusivement biologiques. Et avec de l'avoine issu d'Autriche et des amandes de Sicile, la société tient sa promesse de durabilité.

Les produits végans de substitution du lait seront distribués par Hale GmbH. Les principaux marchés pour ces produits sont les détaillants en Allemagne et Autriche.

La même équipe gagnante à la barre

Dans un premier temps, Emmi reprend 66 % des parts des deux propriétaires Hubert Leeb et Jörg Hackenbuchner, lesquels conservent les 34 % restants. «Nous avons réussi ensemble à faire des produits au lait de chèvre et de brebis bio un assortiment de niche attrayant faisant l'objet d'une forte demande dans toute l'Europe,» déclare Jörg Hackenbuchner. Et Hubert Leeb d'ajouter: «Avec la vente de la majorité des actions à Emmi, nous voulons accélérer la croissance de ces produits.» Hubert Leeb et Jörg Hackenbuchner restent dans l'entreprise dans leurs fonctions actuelles de gérants. Il n'est pas non plus prévu de procéder à des modifications personnelles dans d'autres domaines.

Cette transaction sera probablement finalisée à l'été 2019, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence autrichiennes. Les parties se sont engagées à ne pas en divulguer le prix.