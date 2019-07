[Emmi] - Emmi renforce son réseau de desserts en Italie

Lucerne, le 25 juillet 2019 - Les spécialités de desserts italiennes constituent un pilier stratégique important pour le développement des activités européennes du groupe Emmi . Avec l'acquisition de Pasticceria Quadrifoglio S.r.l., Emmi développe et renforce son réseau de desserts en Italie avec un autre acteur compétent.

Le réseau «Emmi Dessert Italia» existant, qui comprend les trois sites de production de Gattico, Pero et Lasnigo dans le nord de l'Italie, sera complété par un quatrième acteur: avec l'intégration de la Pasticceria Quadrifoglio S.r.l., dont le siège se trouve à deux endroits près de Modène, Emmi renforce encore ses capacités de production et de distribution.

Un nouvel élan sur le marché du Food Service

La Pasticceria Quadrifoglio est bien implantée sur son marché d'origine, l'Italie, tant dans le commerce de détail alimentaire que dans le Food Service italien. Dans le secteur de la gastronomie notamment, Emmi espère que cette reprise donnera un nouvel élan au réseau de desserts. Les «Pasticcere» créatifs de la Pasticceria Quadrifoglio développent constamment de nouvelles spécialités de desserts et de pâtisseries qui s'acheminent de l'Emilie Romagne à la gastronomie italienne.

La nouvelle filiale jouit également d'une excellente réputation en termes d'innovation et de qualité des produits dans le commerce de détail alimentaire. La ligne Sorbissimo - un sorbet rafraîchissant qui bénéficie d'une grande popularité dans la culture culinaire italienne comme plat intermédiaire ou comme dessert - se distingue en matière d'innovation. Les autres spécialités de desserts, proposées en portions individuelles dans des emballages en verre de haute qualité, sont également des moteurs importants de la croissance continue à deux chiffres de l'entreprise. La Pasticceria Quadrifoglio se démarque en outre dans le domaine des glaces à l'italienne (Gelati).

Une entreprise familiale prospère

La société Pasticceria Quadrifoglio S.r.l. a été fondée en 1978 par Claudio Canali, son épouse, sa soeur et son beau-frère, et est toujours dirigée avec succès aujourd'hui avec son partenaire Franco Carzoli. L'entreprise emploie environ 90 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 19 millions d'euros en 2018.

La famille Canali restera en charge des activités opérationnelles. A l'avenir, Emmi entend poursuivre et développer le modèle gagnant de la famille fondatrice et de son équipe. Des synergies avec les autres filiales «Emmi Dessert Italia» doivent être progressivement réalisées.

La clôture de l'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Il a été convenu de garder le prix d'achat confidentiel.