[Emmi] L'Assemblée générale d'Emmi SA approuve l'ensemble des propositions

En effet, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de «situation extraordinaire» dès le 16 mars 2020 et renforcé davantage les mesures de protection de la population. Conformément à l'ordonnance révisée sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), Emmi a donc décidé que ses actionnaires pourraient exclusivement exercer leur droit de vote par écrit ou par voie électronique par l'intermédiaire du représentant indépendant des droits de vote lors de l'Assemblée générale ordinaire de cette année. En conséquence, seuls le Président du Conseil d'administration d'Emmi, Konrad Graber, le représentant indépendant des droits de vote, un représentant de l'organe de révision et la secrétaire du Conseil d'administration se trouvaient au siège d'Emmi à Lucerne, afin de traiter en bonne et due forme les points à l'ordre du jour. 3'999 actionnaires, représentant 4'528'597 actions (84.65 % du capital-actions), ont fait usage de leur droit de vote.

Clôture de l'exercice précédent

Toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées lors de l'Assemblée générale d'Emmi SA. Le rapport de gestion, les comptes consolidés du groupe et les comptes annuels 2019 d'Emmi SA ont été adoptés, et décharge a été donnée aux membres du Conseil d'administration pour leur activité durant l'exercice 2019 (points 1 et 2 de l'ordre du jour).

Versement d'un dividende

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende d'un montant de CHF 12.00 par action nominative (année précédente: CHF 9.00) (point 3 de l'ordre du jour). Ce dividende sera versé le 8 avril 2020.

Approbation du montant total des rémunérations

La somme totale des rémunérations a également été approuvée (point 4 de l'ordre du jour). Les actionnaires ont ainsi accepté la rémunération fixe maximale (montant-cadre) du Conseil d'administration (CHF 1 030 000) et de la Commission consultative Agriculture (CHF 40 000) pour l'exercice 2020, la rémunération fixe maximale (montant-cadre) de la Direction du groupe pour l'exercice 2021 (CHF 5 480 000), ainsi que la rémunération variable définitive de la Direction du groupe pour l'exercice 2019 (CHF 1 030 000).

Informations complémentaires dans l'invitation à l'Assemblée générale 2020 et le rapport de rémunération 2019.

Elections

Les actionnaires ont suivi toutes les propositions du Conseil d'administration concernant les élections au Conseil d'administration (point 5 de l'ordre du jour). Tous les membres du Conseil d'administration ont ainsi été réélus individuellement. De même, l'Assemblée générale a confirmé Konrad Graber dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration ainsi que les membres du Comité du personnel et de rémunération. Aux points 6 et 7 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale a suivi la proposition du Conseil d'administration concernant l'élection de l'organe de révision (comme jusqu'à présent: KPMG AG, Lucerne) et du représentant indépendant des droits de vote (comme jusqu'à présent: Pascal Engelberger, avocat, Burger & Müller, Lucerne) pour l'exercice 2020.

Perspectives pour 2020

En 2020, Emmi va continuer de privilégier la mise en œuvre rigoureuse de sa stratégie. Les deux premiers mois de l'année se sont déroulés selon le plan. Depuis mars, Emmi et ses filiales en Suisse et à l'étranger doivent faire face à une situation particulière. Selon Urs Riedener, CEO, la protection de la santé des collaborateurs, le maintien de la production et les acquisitions de matières premières, d'emballages et de matériaux d'exploitation qui en découlent sont les priorités absolues pour garantir les approvisionnements. Une cellule de crise ordonne des mesures dans le monde entier et coordonne leur mise en œuvre. Comme il est encore trop tôt pour chiffrer les répercussions financières de la crise liée au coronavirus, Emmi s'en tient aux prévisions de chiffres d'affaires et de bénéfices, qui avaient déjà été annoncées le 2 mars 2020 à l'occasion de la communication sur les résultats:

Chiffre d'affaires du groupe: de 2 % à 3 %

Chiffre d'affaires de la division Suisse: de 0 % à 1 %

Chiffre d'affaires de la division Amériques: de 4 % à 6 %

Chiffre d'affaires de la division Europe: de 1 % à 3 %

EBIT: de CHF 255 millions à CHF 265 millions

Marge bénéficiaire nette: de 4,8 % à 5,3 %

Konrad Graber, Président du Conseil d'administration d'Emmi, au sujet de la crise liée au coronavirus: «Dans de nombreux pays - et en particulier en Suisse bien sûr - la population dépend du maintien de notre production. Une responsabilité dont nous sommes tous conscients chez Emmi. Là où le télétravail s'avère impossible, notamment dans les secteurs de la production et la logistique, Emmi a pris de nombreuses mesures pour garantir la sécurité de son personnel sur le lieu de travail. J'adresse tous mes compliments et mes plus sincères remerciements à l'ensemble des collaborateurs pour l'évidence avec laquelle ils accomplissent leur mission.» Une fois de plus, nous constatons que «Nous sommes Emmi. Nous réfléchissons et relevons les défis ensemble!», une valeur d'Emmi appliquée au quotidien.