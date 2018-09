Emmi : Le bouquetin dans la grotte

Plus d'informations et photos

A propos d'Emmi

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l'un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d'Europe. En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l'étranger, Emmi possède des filiales dans quatorze pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.

En 2017, Emmi a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 3364 millions et un bénéfice net de CHF 162 millions. Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires s'est établi à CHF 1675 millions et le bénéfice net corrigé à CHF 72,1 millions. L'entreprise emploie près de 6150 collaborateurs en équivalents plein temps, dont environ 2950 en Suisse.

A propos de la grotte de Kaltbach

Kaltbach est une petite localité du canton de Lucerne qui dépend de la commune de Mauensee sur le plan administratif. Jusque dans les années 1950, la grotte de grès naturelle de Sandtenberg sert d'abri de stockage et d'entretien des outils. Du fromage y est entreposé pour la première fois en 1953. On s'aperçoit alors que le climat particulier de la grotte convient parfaitement à l'affinage des fromages grâce au taux d'humidité ambiante constant de 94 %, à la température de 11 à 12 °C et à l'air riche en minéraux. C'est ainsi qu'en 1956, le labyrinthe de galeries est étendu à 150 mètres. Dans les années 70, l'affinage en grotte de l'Emmentaler AOP est professionnalisé, la grotte est une nouvelle fois agrandie pour atteindre 500 mètres, puis un kilomètre 20 ans plus tard. Peu de temps après, en 1993, Emmi rachète Refa Weichkäserei AG à Kaltbach et sa grotte. Pour étendre les capacités de stockage, la hauteur des couloirs passe de 3 à 5 mètres, permettant ainsi d'affiner Le Gruyère AOP en plus de l'Emmentaler AOP à Kaltbach. Les deux fromages sont commercialisés depuis 2005 sous la marque KALTBACH. Le grand succès de KALTBACH incite Emmi à investir dans l'agrandissement de la grotte pour lui faire atteindre les 2130 mètres au total. Les travaux complexes débutent en 2008. Aujourd'hui, la grotte de Kaltbach offre un espace de stockage pour près de 50 000 meules de fromage. L'assortiment KALTBACH comprend sept spécialités fromagères, dont KALTBACH Le Gruyère AOP, qui est la plus appréciée.