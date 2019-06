Communiqué de presse

Emmi renforce son engagement en Amérique du Sud

Emmi augmente sa participation dans la société brésilienne Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A.

Lucerne, le 18 juin 2019 - Emmi augmente sa participation de 40 % à 70 % dans la société Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A., dont elle détient des parts depuis Juillet 2017. Domiciliée à Ponte Nova, une ville de l'Etat de Minas Gerais (Brésil), cette entreprise a depuis vu ses affaires évoluer de manière positive et elle s'est hissée au sein du trio de tête des plus grandes entreprises laitières sur son marché principal du Minas Gerais. La reprise de la majorité des actions est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence locales.

Emmi a pris une participation de 40 % dans la laiterie brésilienne Laticínios Porto Alegre le 3 juillet 2017. Depuis, cette dernière a poursuivi son bon développement dans un environnement de marché extrêmement compétitif. En vue du renforcement stratégique des affaires à l'international, Emmi a décidé de porter sa participation à 70 %, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence locales. Les parties se sont engagées à ne pas divulguer le prix de la participation.

A l'époque de la première prise de participation, Laticínios Porto Alegre faisait partie des cinq plus importants transformateurs de lait de l'Etat de Minas Gerais. Dans l'intervalle, la laiterie s'est hissée dans le trio de tête. Ce développement positif dans un contexte des plus exigeants est notamment dû à l'excellente conduite de la direction locale, qui entretient de très bonnes relations avec les fournisseurs de lait et la clientèle. Laticínios Porto Alegre possède des parts de marché solides dans le domaine des fromages naturels, de la mozzarella et du requeijão (fromage frais), du lait UHT, de la crème et du beurre. L'entreprise est par ailleurs une entreprise leader dans le secteur du lactosérum en poudre, qu'elle fournit principalement à l'industrie alimentaire brésilienne. En 2018, Laticínios Porto Alegre a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ BRL 630 millions (CHF 160 millions). Elle emploie quelque 1250 collaborateurs.

Investissement pour l'avenir

La prise de participation majoritaire dans le capital-actions souligne la volonté d'Emmi, en coopération avec des partenaires locaux, de continuer à investir dans le renforcement et le développement de l'entreprise. Les 30 % restants du capital-actions de cette société fondée en 1991 restent entre les mains des frères José Afonso et João Lúcio Barreto Carneiro. Ce dernier a été, avec son équipe, l'artisan du remarquable essor de Laticínios Porto Alegre et continuera à l'avenir d'œuvrer à la croissance de l'entreprise au poste de Président du Conseil d'administration et de Managing Director.

Perspectives économiques au Brésil

L'opération permet à Emmi de renforcer sa présence en Amérique latine et de jeter des ponts supplémentaires à partir des engagements existants au Chili et au Mexique. Le Brésil est le dixième plus grand marché de détail du monde et le principal d'Amérique latine. Après des années de difficultés économiques et une récession de deux ans, la situation du Brésil s'améliore. Ce sentiment est renforcé par la stabilisation de l'inflation et par d'autres indicateurs comme la croissance de l'excédent commercial ou l'augmentation des réserves de change.

A propos d'Emmi

Emmi est un des principaux groupes laitiers de Suisse. La société a été fondée en 1907 par 62 coopératives laitières de la région de Lucerne. Au cours des 20 dernières années, Emmi s'est développée pour devenir un groupe d'entreprises international coté en Bourse. Emmi mène depuis de nombreuses années une stratégie fructueuse basée sur trois piliers: la consolidation de sa position sur le marché intérieur suisse, le développement de ses parts de marché à l'étranger et la maîtrise des coûts. L'histoire de l'entreprise témoigne du sens aigu des responsabilités dont Emmi fait preuve vis-à-vis des personnes, des animaux et de l'environnement.

Emmi élabore en Suisse une gamme complète de produits laitiers portant ses marques propres ou les marques de ses clients, dont Emmi Caffè Latte et Kaltbach, les champions de l'exportation. Dans certains pays, Emmi fabrique des produits localement, lesquels sont en règle générale des spécialités. La société transforme du lait de vache ainsi que du lait de chèvre et de brebis.

En Suisse, le groupe Emmi compte 25 sites de production. A l'étranger, l'entreprise dispose de filiales dans quatorze pays et des sites de production dans sept d'entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays. Outre le marché intérieur suisse, les marchés principaux de l'entreprise sont l'Europe occidentale et le continent américain. Le chiffre d'affaires de CHF 3,5 milliards - réalisé pour plus de 10 % avec des produits bio - se répartit pour moitié en Suisse et pour l'autre moitié à l'international. Il en va de même pour les plus de 6000 collaborateurs.

A propos de Laticínios Porto Alegre

Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A. est une entreprise familiale fondée en 1991, qui a son siège à Ponte Nova et dispose de sites de production à Ponte Nova, Mutum et Antonio Carlos dans l'Etat de Minas Gerais, ainsi qu'à Valença dans l'Etat de Rio de Janeiro. L'entreprise est la troisième laiterie en ordre d'importance au Minas Gerais, le deuxième Etat le plus peuplé du pays après celui de São Paulo. Laticínios Porto Alegre est solidement positionnée dans le domaine des fromages naturels, de la mozzarella et du requeijão (fromage frais), du lait UHT, de la crème, du beurre et du lait en poudre. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net d'environ BRL 630 millions. L'entreprise emploie quelque 1250 collaborateurs.