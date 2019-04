Emmi fait main basse sur l'autrichien Leeb Biomilch

Zurich (awp) - Le transformateur de produits laitiers Emmi annonce mardi l'acquisition de 66% des parts de l'autrichien Leeb Biomilch, spécialisé dans la fabrication de produits au lait de chèvre et de brebis, renforçant ainsi sa présence dans "une des niches les plus intéressantes de l'industrie laitière".

La finalisation de la transaction, dont les parties ont convenu de ne pas divulguer les contours financiers, est attendue pour l'été 2019, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence autrichiennes, précise le groupe lucernois dans un communiqué.

Les 34% restants de Leeb restent "dans un premier temps" entre les mains des deux propriétaires, qui continueront d'officier comme gérants.

Fondée en 2001 par l'ingénieur agroalimentaire autrichien Hubert Leeb, la société s'est profilée comme leader européen dans les produits au lait de chèvre et de brebis, en particulier le lait frais et UHT, les boissons lactées et les yogourts.

Elle emploie une cinquantaine de collaborateurs et revendique un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros (près de 16,8 millions de francs suisses), dont la moitié est réalisé sur son marché domestique. Ses autres marchés importants sont l'Allemagne et les Pays-Bas, où elle collabore déjà notamment avec les filiales d'Emmi AVH Dairy et Bettinehoeve.

buc/jh