Emmi multiplie par près de deux son bénéfice net semestriel

Zurich (awp) - Le transformateur laitier Emmi a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur sur les six premiers mois de l'année, alors que ses recettes n'ont que marginalement progressé. La multiplication par près de deux du bénéfice net répond toutefois essentiellement à la cession d'une participation majoritaire dans l'américain Islandic Milk and Skyr Corporation.

Le chiffre d'affaires a grignoté un demi point de pourcentage pour s'établir à 1,68 milliard de francs suisses, tout comme l'excédent d'exploitation (Ebit) à 95,0 millions. La marge opérationnelle afférente a stagné à 5,7%.

Hors produit de l'externalisation de participation, pour un montant de 56,9 millions, le bénéfice net a néanmoins gagné près de 10% à 72,5 millions. L'effet exceptionnel permet à Emmi d'inscrire 129,0 millions dans cette rubrique.

Ces évolutions ne suffisent pas à combler intégralement les attentes moyennes des analystes consultés par AWP, qui anticipaient des revenus de 1,69 milliard, un Ebit de 97,7 millions moyennant une marge de 5,8% et un bénéfice net de 130,0 millions.

La Suisse est demeurée la vache à lait d'Emmi en terme de revenus, malgré une contraction de 0,9% du chiffre d'affaires à 830,3 millions. Les ventes ont enflé de 13,5% à 502,2 millions outre-Atlantique et de 10,9% à 287 millions dans les pays européens.

Objectifs à court terme confirmés

La direction reconduit ses prétentions pour l'ensemble de l'exercice, qui comprennent une croissance de 1,5 à 3,0% du chiffre d'affaires, un Ebit de 205 à 215 millions de francs suisses et une marge bénéficiaire nette de 4,5 à 5,0%, contre 4,3% ajusté au premier semestre. Si la base de comparaison pour le premier semestre était favorable, celle pour le second d'annonce toutefois plus exigeante, souligne le compte-rendu publié mercredi.

Le groupe conservera une attention particulière sur ses coûts de fonctionnement, en Suisse comme à l'étranger. La concentration des activités dans les desserts au sud des Alpes doit permettre de générer des synergies.

Vontobel accueille une performance presque conforme à ses attentes. La confirmation des perspectives brossées par la direction pour l'ensemble de l'exercice constitue un soulagement pour la banque privée.

La performance intermédiaire représente selon Baader Helvea une preuve de l'attractivité de l'action Emmi sur le long terme. A plus brève échéance toutefois, les actionnaires risquent d'être échaudés par un manque de potentiel haussier, note le courtier genevois. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) anticipait un rétablissement plus marqué de la rentabilité opérationnelle.

A 09h26, la nominative Emmi prenait un bouillon (-6,5% à 746,50 francs suisses), dans un SPI marginalement écrémé de 0,08%.

jh/rp