Emmi rachète une usine de fromage bleu aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Le transformateur de produits laitiers Emmi s'est emparé d'un site de production de la firme américaine Great Lakes Cheese Company. L'usine, située dans l'Etat du Wisconsin, est spécialisée dans le fromage bleu, indique vendredi le groupe lucernois. Le prix de vente n'est pas précisé.

Le site racheté est en fonction depuis 2005 et produit 3,5 millions de kilos de fromage à pâte persillée par an. Les installations permettent l'emballage pour la vente aux consommateur et le conditionnement en grandes quantités pour la restauration. Les 50 employés seront repris.

L'acquisition est effectuée par le biais de la filiale américaine d'Emmi, Emmi Roth. Elle permettra d'étoffer la chaîne de valeur et apportera la flexibilité nécessaire au développement de nouvelles variétés et formats de fromages à pâte à moisissures.

Les Etats-Unis constituent le marché étranger le plus important pour le groupe, souligne le communiqué. Emmi Roth s'est renforcé dans la production du fromage bleu ces dernières années et veut poursuivre ces efforts.

