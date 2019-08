Emmi renforce ses activités en Amérique latine: fusion de Surlat et Quillayes

Le renforcement de la présence d'Emmi à l'étranger est l'un des piliers de sa stratégie. La croissance visée doit être réalisée en partie sur les marchés de croissance, par exemple en Amérique latine. Grâce à sa participation dans la société mexicaine Mexideli et à l'augmentation récente de sa participation dans la société brésilienne Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio S.A., Emmi possède déjà des parts de marché importantes. Au Chili également, Emmi est active sur le marché avec la société locale Surlat par le biais de sa participation majoritaire dans le groupe espagnol Kaiku. Les contrats scellant la fusion de Surlat et Quillayes et entraînant donc la création de la nouvelle société Quillayes Surlat ont été signés le 29 août 2019. Avec 51.5 %, Kaiku détiendra la participation majoritaire dans Quillayes Surlat. Comme Emmi possède 73.5 % des actions de Kaiku, sa part dans Quillayes Surlat passera à 37.8 %.

Une marque traditionnelle et novatrice, dotée d'une position stable sur le marché

A Victoria (dans le sud du Chili) et Calera de Tango (près de Santiago), Quillayes produit du fromage, du yogourt, du beurre et de la crème. Quillayes a acquis une position solide sur le marché du fromage, en particulier du fromage frais et à pâte molle ainsi que des spécialités fromagères. La société est aussi bien établie dans d'autres segments ainsi que dans la vente de produits de marque importés. La marque Quillayes est une marque de tradition qui jouit d'une notoriété élevée. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nom de la marque précède le nom de l'entreprise. Parmi les segments importants de Surlat, citons le lait UHT et d'autres produits laitiers, notamment dans le domaine des produits sans lactose.

Numéro quatre sur le marché du lait chilien

En 2018, Quillayes a réalisé un chiffre d'affaires d'environ CLP 50 000 millions (soit env. CHF 70 millions). Surlat a généré un chiffre d'affaires net d'environ CLP 70 000 millions (env. CHF 100 millions) et a connu au cours des trois dernières années un développement positif dans un environnement de marché compétitif. Grâce à cette fusion, Quillayes Surlat devient le numéro quatre sur le marché du lait chilien. Le chiffre d'affaires dégagé par Emmi au Chili atteindra ainsi environ CHF 170 millions. «La fusion renforce la présence d'Emmi au Chili, conforte notre engagement en Amérique latine et ouvre de nouveaux potentiels», affirme Urs Riedener, CEO d'Emmi. Comparée à d'autres pays d'Amérique latine, la situation économique au Chili est stable, le gouvernement poursuivant une politique favorable à l'économie.

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence chilienne. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction.