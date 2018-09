EMOVA : 17/09/2018 – EMOVA Group fait l’acquisition de la start up Bloom’s

ACQUISITION DE BLOOM'S, SPECIALISTE DE LA VENTE DE FLEURS EN LIGNE PAR ABONNEMENT : ACCELERATION DE LA STRATEGIE DIGITALE

Communiqué de presse

Paris, le 17 septembre 2018 - 18h00

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs, annonce l'acquisition de Bloom's, spécialiste de la vente de fleurs de saison en ligne par abonnement.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : « Après le lancement du site e-commerce Monceau Fleurs, la refonte du site Au Nom de la Rose, et le partenariat signé avec Amazon, l'acquisition de Bloom's, site d'e-commerce de vente de fleurs par abonnement, nous permet d'accélérer notre stratégie digitale. La complémentarité de nos offres, de notre clientèle et les synergies opérationnelles et commerciales représentent de véritables atouts pour le développement de notre Groupe et de nos franchisés. Cette opération nous renforce sur le marché de la vente de fleurs en ligne qui, d'ici 5 ans, devrait représenter 15% du volume d'affaires de nos enseignes. »

Fondé en 2016, Bloom's est un pure player du végétal qui distribue des box de fleurs de saison sous forme d'abonnements et de cartes cadeau. Ces offres s'adressent essentiellement aux millenials (15-34 ans) et aux entreprises, clientèle très complémentaire de celle d'EMOVA Group. En 2018, Bloom's devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1,3 M€, en croissance de plus de 60% par rapport à 2017.

Avec cette acquisition, EMOVA Group accélère son déploiement dans le digital en complétant son offre web et renforce sa stratégie omnicanale. Bloom's pourra accélérer sa croissance en s'appuyant sur l'ensemble des points de vente du groupe, lesquels pourront proposer de nouveaux services à une clientèle BtoC et BtoB. Avec Bloom's, EMOVA Group intègre une nouvelle marque dynamique qui se développera aux côtés des 4 marques existantes.

Clément Roussel-Gall, fondateur de Bloom's, qui devient Directeur e-commerce d'EMOVA Group, indique : « Avec l'ensemble de mon équipe, nous sommes heureux de rejoindre un grand groupe, EMOVA Group, et de participer à sa transformation digitale. Nous apporterons à chacune des marques du groupe : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs, notre esprit start-up et notre expertise dans le domaine des réseaux sociaux qui ont fait le succès de Bloom's. Bloom's consolidera son modèle en bénéficiant de la massification des achats, fleurs et packagings, et d'une logistique adaptée aux besoins de notre clientèle partout en France. Nous nous installerons dès la semaine prochaine au siège de Boulogne. »

Cette transaction, dont les modalités restent confidentielles, est payée pour partie en numéraire et pour partie en titres, via une augmentation de capital entraînant la création de 1 489 722 actions

nouvelles en vertu de la onzième résolution de l'assemblée générale du 20 juillet 2018. Bloom's sera intégré dans les comptes à dater du 30 septembre 2018. Les perspectives déjà annoncées pour l'exercice clos au 30 septembre 2018 sont donc inchangées.

Prochaine publication le 13 novembre 2018 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne à fin septembre 2018

(4ème trimestre de l'exercice 2017/2018)

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le groupe compte 388 magasins, dont 306 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL).

Pour plus d'informations : http://EMOVA-group.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse EMOVA Group Steele&Holt Bruno Blaser / Anne Fège Daphné Claude / Servane Taslé Tel. : 01 80 00 20 11 Tel. : 06 66 58 81 92 / 06 66 58 84 28 ri@EMOVA-group.com daphne@steeleandholt.com servane@steeleandholt.com

