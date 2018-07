EMOVA : 31/07/2018 – Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2017/2018 : + 8% FORTE AMELIORATION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE SUR LE SEMESTRE EBITDA AJUSTE SUPERIEUR A 1 M€ CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2017/2018

Paris, le 31 juillet 2018 - 18h00

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs, annonce ses résultats pour le semestre clos au 31 mars 2018.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'Emova Group, indique : « Le 1er semestre de l'exercice 2017/2018 confirme la tendance de croissance de l'activité et de la rentabilité opérationnelle du groupe. Au-delà de ces très bonnes performances financières, la période a été marquée par la poursuite du déploiement stratégique. Emova Group déploie ainsi progressivement sa market place, outil clé de rentabilité et de performance pour les boutiques. Le groupe a également marqué des jalons significatifs dans sa transformation digitale avec le lancement du site e-commerce Monceau Fleurs et, plus récemment, avec la signature d'un partenariat prometteur avec Amazon. Je tiens à remercier les équipes et franchisés pour leur implication et leur engagement dans le développement du groupe et de nos marques. Forts de nos réalisations et confiants dans le potentiel de nos projets, nous confirmons nos objectifs de rentabilité pour l'exercice en cours : EBITDA ajusté supérieur à 3 M€ et résultat net supérieur à 1,3 M€. »

Résultats semestriels à fin mars 2018

K€ - Semestre clos le 31 mars 31/03/2018 Chiffre d'affaires 11 500 822 EBITDA ajusté (1) 1 013 310 703 Résultat opérationnel courant 870 269 601 Autres produits et charges opérationnels (2) -489 -109 -520 Résultat opérationnel 380 161 79 Résultat net 65 460 -535 Dont résultat net Part du groupe 51 435 -524 31/03/2017

Comptes arrêtés par le Directoire le 27 juillet 2018 et examinés par le Conseil de Surveillance le 30 juillet 2018. Comptes non audités. Le rapport semestriel est disponible sur le site internet d'Emova Group.

(1) Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et des autres charges d'exploitation, minoré des autres produits d'exploitation. Ce solde intermédiaire de gestion non comptable vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe. indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat.

(2) Les autres produits et charges opérationnels portent sur les coûts induits par la nouvelle organisation mise en place suite à la sortie de la procédure de sauvegarde.

Croissance du chiffre d'affaires semestriel : + 8%

Au 31 mars 2018, le chiffre d'affaires d'Emova Group s'établit à 11,5 M€, en hausse de 8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

K€ - Semestre clos au 31 mars 31/03/2018 31/03/2017 Vente de marchandises1 6 380 5 777 10% Revenus de l'activité franchises 5 093 4 883 4% Autres 27 17 171% %

Chiffre d'affaires 11 500 10 678 8%

Le chiffre d'affaires Vente de marchandises s'élève à 6,4 M€ sur le semestre contre 5,8 M€ sur le 1er semestre 2016/2017, soit une croissance de 10%. Cette performance provient essentiellement du lancement d'Emova Market Place, la centrale d'achat déployée progressivement depuis le début de l'exercice avec l'objectif d'améliorer la rentabilité des magasins et la qualité des marchandises.

Le chiffre d'affaires dégagé par l'activité Franchises s'établit en hausse de 4% et atteint 5,1 M€ sur le semestre. Cette activité bénéficie de l'augmentation du parc de franchises à fin mars 2018 renforcée par un effet mix boutiques favorable (+ 5 points de vente comparé à fin mars 2017, dont + 10 magasins Monceau Fleurs).

Résultats semestriels 2017/2018 : poursuite de l'amélioration de la rentabilité opérationnelle

L'EBITDA ajusté du semestre ressort à plus d'1 M€, soit une marge d'EBITDA ajusté de près de 9%, en hausse de 5 points par rapport au 1er semestre 2016/2017. La rentabilité d'Emova Group bénéficie pleinement des mesures de réduction de coût mises en œuvre sur le 2nd semestre de l'exercice précédent, et ce malgré l'augmentation des achats de fleurs et plantes liée à l'essor de l'activité et au déploiement d'Emova Market Place.

Le résultat opérationnel courant marque également une hausse significative de 601 K€ et s'établit à 870 K€ sur le semestre. Après prise en compte de charges liées à la mise en œuvre du plan de transformation du groupe, le résultat opérationnel ressort à 380 K€. Compte tenu du résultat financier (- 57 K€) bénéficiant de la nette diminution de l'endettement du groupe et de l'impact des boutiques cédées sur le semestre, le résultat net s'établit à 65 K€.

Au 31 mars 2018, l'endettement financier net2 s'élève à 8 963 K€, soit un gearing de 27%, quasi stable par rapport au 30 septembre 2017. Le groupe dispose d'une structure financière assainie et adaptée à ses ambitions de développement.

Regroupement d'actions autorisé par l'Assemblée générale mixte du 20 juillet

Le 20 juillet 2018, les actionnaires réunis en assemblée générale ont approuvé le projet de regroupement des actions par 20. Ce regroupement d'actions, qui devrait être mis en œuvre à la

1 Chiffre d'affaires généré par les succursales, les sites e-commerce et Emova Market Place

2 Endettement financier net : emprunts et dettes à long terme + emprunts court terme - trésorerie

rentrée, permettra d'accompagner la dynamique de croissance et de développement du groupe.

Perspectives : confirmation des objectifs financiers de l'exercice

Le 2nd semestre de l'exercice en cours sera marqué par la poursuite du déploiement stratégique. Emova Group va continuer à déployer Emova Market Place dans son réseau de magasins. Un peu plus du quart du parc s'y approvisionne déjà régulièrement. La place de marché renforce l'attractivité des marques du groupe pour les franchisés et candidats franchisés. La market place a été également un outil clé pour la conclusion d'un partenariat de distribution avec Amazon en mai 2018. Après la refonte du site e-commerce d'Au Nom de la Rose et le lancement du site e-commerce Monceau Fleurs, ce partenariat fournit à Emova Group un important canal de distribution digital supplémentaire, qui contribuera progressivement à la croissance de l'activité.

Le parc de magasins devrait compter plus de 390 boutiques à fin septembre 2018. Le décalage de certaines ouvertures sur l'exercice prochain n'aura toutefois pas d'impact significatif sur l'exercice. Ainsi, compte tenu des performances du 1er semestre et d'une bonne orientation des ventes au début du second semestre, Emova Group confirme ses objectifs de rentabilité pour l'exercice, avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à 3 M€ et un résultat net attendu supérieur à 1,3 M€.

Prochaine publication le 28 août 2018 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne à fin juin 2018 (3ème trimestre de l'exercice 2017/2018)

A propos d'EMOVA GROUP

Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses quatre marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. Au 30 septembre 2017, le groupe compte 388 magasins, dont 306 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL).

Pour plus d'informations : http://emova-group.com

