Emova Group : légère hausse du volume d'affaires trimestriel

29/08/2018 | 08:12

Emova Group annonce pour son troisième trimestre 2018, un volume d'affaires de 31,8 millions d'euros en hausse de +0,3 million par rapport au 30 juin 2017, grâce aux bonnes ventes de la fête des mères et à un effet mix magasins favorable.



A la fin du troisième trimestre de l'exercice, le nombre total de magasins s'élève à 384, dont 360 franchises et 24 succursales. Emova Group confirme son ambition d'un parc de magasins de plus de 390 boutiques pour l'exercice 2017-18.



Le réseau de vente de fleurs au détail confirme aussi ses objectifs annuels de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à trois millions d'euros et un résultat net attendu supérieur à 1,3 million.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.