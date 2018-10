Emova Group : regroupement des actions le 7 novembre

09/10/2018 | 09:36

Emova Group, réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Rapid'Flore / Coeur de Fleurs et Bloom's, annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social.



Les opérations ont débuté le 8 octobre, et le regroupement des actions prendra effet le 7 novembre. Chaque actionnaire se verra alors attribuer automatiquement une action nouvelle regroupée portant jouissance courante en échange de 20 actions anciennes.



A cette même date, les actions anciennes identifiées sous le code ISIN FR0010554113 seront radiées d'Euronext Growth Paris et les actions nouvelles regroupées seront admises à la cote sous le code ISIN FR0013356755.



