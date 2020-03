EMOVA : 12/03/2020 – Résultats annuel 2018/2019 et Volume d'affaires du 1er trimestre 2019-2020

Comptes arrêtés par le Directoire le10 mars 2020 et examinés par le Conseil de Surveillance le 11 mars 2020. Les annexes et rapport de gestion sont en cours de finalisation. Le rapport des CAC est en cours d'émission

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : «EMOVA Group réalise ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires et d'EBITDA pour l'exercice 2018/2019 et délivre un volume d'affaires en croissance sur le 1er trimestre 2019/2020, malgré un contexte socio-politiqueadverse. Ces performances illustrent la résilience du Groupe, la puissance de ses marques et l'engagement de ses équipes, que je tiens à remercier. Aujourd'hui, nous souhaitons aller encore plus loin, avec le lancement d'un plan stratégique à 5 ans. Nos ambitions sont nombreuses : continuer à renforcer le maillage de nos points de vente en France, accélérer les ouvertures à l'international autour de nos deux marques leaders, Monceau Fleurs et Au Nom de la Rose, et de notre marque exclusivement digitale, Bloom's, et accroître la part du digital dans le volume des ventes du Groupe. Afin de poursuivre l'assainissement du bilan et d'exécuter notre plan stratégique, nous envisageons de lancer, dans les prochaines semaines, une augmentation de capital avec maintien du DPS. »

EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Cœur de Fleurs et Bloom's, annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 et son volume d'affaires sous enseigne pour le 1er trimestre 2019/2020.

La structure financière à fin septembre 2019 reste saine : les capitaux propres s'élèvent à 32 M€ et l'endettement financier net à 10,4 M€ (9,9 M€ à fin septembre 2018). Dans un contexte d'investissements significatifs (+4,0 M€), notamment pour le e-commerce et la market place pour lesquels le Groupe a de fortes ambitions de développement, EMOVA Group a fait preuve d'un strict pilotage financier qui bénéficie au BFR, en variation positive de +3,4 M€.

Après prise en compte des dotations aux amortissements (-0,7 M€) et des charges opérationnelles non récurrentes (-1,9 M€) lié notamment à des projets de développements, le résultat opérationnel s'établit à 0,6 M€ contre 0,7 M€ l'an passé. Le résultat net part du groupe ressort à 0,1 M€ à fin d'exercice 2018/2019.

Au 30 septembre 2019, l'EBITDA s'élève à 3,3 M€, soit une marge d'EBITDA de 13% et une croissance en valeur de 15% par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat traduit la poursuite du développement en succursales (+9 magasins), qui induit la hausse des revenus de franchises et, en parallèle, celle du volume d'achat de fleurs et des charges de personnel. Dans ce contexte de croissance à deux chiffres, le Groupe a maintenu une forte vigilance sur sa structure de coûts et ses marges, tout en continuant à investir sur le déploiement de la market place et du e-commerce.

Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et aux provisions et des autres charges d'exploitation, minoré des autres produits d'exploitation. Cet indicateur alternatif de performance vise à traduire la performance opérationnelle du Groupe indépendamment de sa politique de financement, de sa politique d'investissement et de sa fiscalité assise sur le résultat.

Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales.

Le volume d'affaires sous enseigne des succursales a augmenté de 0,5 M€, avec un parc de 9 points de vente supplémentaires. Il est à noter que les franchises réalisent un volume d'affaires sous enseigne en progression de 0,2 M€ malgré une diminution nette de 10 points de vente liés aux travaux de rationalisation du parc effectués courant 2019 visant à recentrer le parc sur les marques et magasins les plus performants.

Lancement d'un plan stratégique à 5 ans et perspectives 2019/2020

Sur l'exercice 2018/2019, malgré le contexte socio-politique compliqué avec les manifestations des gilets jaunes et les grèves de fin d'année, le groupe a poursuivi le maillage territorial de son parc : 22 points de vente ont été ouverts, dont 4 à l'international. Cette performance s'analyse dans un contexte où les délais de prises de décision d'ouverture et d'obtention des financements pour les franchisés ont été allongés.

Avec cette évolution du parc, un chiffre d'affaires et un EBITDA en croissance en 2018/2019 malgré un contexte de marché compliqué, EMOVA Group assoie sa résilience.

Fort de fondamentaux solides avec des marques leaders et innovantes, un savoir-faire et des concepts éprouvés et une market place performante, EMOVA Group entend accélérer son développement et devenir l'intégrateur du marché de la fleur en France. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe lance un plan stratégique à 5 ans axé sur la croissance, la rentabilité et le développement durable. Dans un marché résilient et fragmenté, ce plan stratégique s'appuie sur 4 priorités :

- Développer le parc en France et à l'international en s'appuyant sur ses deux marques leader - Monceau Fleurs et Au nom de la Rose - et sur sa marque exclusivement digitale - Bloom's -,

Renforcer la qualité de service délivrée au réseau en continuant notamment à développer Emova Market Place,

Poursuivre l'amélioration de la rentabilité,

Développer de nouvelles offres et services clients, notamment digitaux.

Dans ce contexte, EMOVA Group projette de lancer dans les semaines à venir une augmentation de capital d'environ 2,9 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Emova Holding, qui détient à ce jour 55,23 % du capital d'EMOVA Group, a fait connaître son intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits (soit une souscription de l'ordre de 1,6 M€) par compensation avec une partie de la créance d'environ 2,1 M€ qu'elle détient sur EMOVA Group. Emova Holding garantirait au surplus le succès de l'opération dans la limite de 75 % de son montant (soit environ 2,1 M€), par libération du prix de souscription des actions supplémentaires à sa quote-part de capital par compensation avec le solde de sa créance non utilisé pour les besoins de sa souscription à titre irréductible. Le produit de l'opération permettra, en priorité, de poursuivre l'assainissement du bilan d'EMOVA Group - du fait de la capitalisation de tout ou partie de la créance détenue par Emova Holding - et, pour le solde, d'exécuter le plan stratégique susmentionné. Un communiqué précisant le cadre juridique et les modalités de l'augmentation de capital sera diffusé avant lancement de l'opération.

Pour l'exercice 2019/2020, le Groupe anticipe de poursuivre l'augmentation de son chiffre d'affaires et de son EBITDA, le développement de son parc et de la part des ventes digitales dans son activité. Cependant, dans le contexte incertain lié à l'épidémie de Coronavirus et aux mesures de confinement actuelles et potentielles, le Groupe souhaite rester prudent et ne s'engage pas sur des objectifs chiffrés.

Prochaine publication le 13 mai 2020 après bourse :

Volume d'affaires sous enseigne du 2ème trimestre 2019/2020

