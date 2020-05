EMOVA : 13/05/2020 – Volume d'affaires du 1er semestre 2019-2020

*Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales). Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place, ni par les sites de e-commerce.

Bruno Blaser, Président du Directoire d'EMOVA Group, commente : «Au deuxième trimestre, l'activité d'EMOVA Group a été impactée par la poursuite, en janvier, des mouvements de grèves débutés fin 2019, puis par la fermeture administrative de la totalité des magasins en France, en Italie et en Espagne suite à la propagation du Covid-19.Alors que le déconfinement débute, EMOVA Group présente une situation de trésorerie renforcée qui lui donne les moyens d'accompagner la sortie de crise. Les liens avec nos franchisés sont renforcés, grâce à la proximité de nos échanges et de notre accompagnement tout au long de la période de crise. Nos magasins ont réouvert leurs portes en France le 11 mai. Trois nouvelles boutiques ont d'ailleurs ouvert à cette occasion, signe de confiance et d'espoir dans la reprise d'activité. Le contexte reste bien sûr incertain, mais je suis confiant dans la résilience de notre secteur. Nous restons très vigilants à la sécurité de nos clients, franchisés et collaborateurs. Je tiens d'ailleurs à remercier nos collaborateurs, nos franchisés et nos partenaires pour leur professionnalisme et leur mobilisation durant cette période complexe.»

Le volume d'affaires sous enseigne d'EMOVA Group s'élève à 55,4 M€ sur le premier semestre de l'exercice. Après un premier trimestre résilient avec un volume d'affaires en hausse malgré les grèves de fin d'année, le volume d'affaires du 2ème trimestre s'établit à 26,0 M€, en retrait de 4,4 M€. Sur ce trimestre, le Groupe a été impacté par la poursuite des mouvements de grèves au mois de janvier puis par les mesures de confinement liées au Covid-19.

Le volume d'affaires sous enseigne des succursales sur le trimestre résiste et s'établit à 2,3 M€, en très léger recul de 0,1 M€ par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Cette activité bénéficie à la fois de la hausse du parc de succursales sur un an et du mix enseignes plus favorable (+ 9 succursales Monceau Fleurs sur un an), ce qui permet de compenser l'impact des grèves et de la crise sanitaire sur ce trimestre.

En France, l'activité des franchises s'établit à 23,7 M€, en retrait de 4,3 M€ par rapport au 1er trimestre de l'exercice. Outre l'effet des mouvements sociaux de janvier et de la fermeture des boutiques du fait de la crise sanitaire, l'activité Franchises France est impactée par l'évolution du nombre de magasins en franchise dans le cadre de la politique de rationalisation du parc (- 7 points de vente).

Enfin, malgré un confinement très strict en Italie, en Espagne et au Portugal et un parc diminué de deux magasins, l'activité à l'international résiste et ressort en léger retrait de 0,2 M€ par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent.

Parc de magasins : 364 points de vente au 31 mars 2020

Nombre de magasins par 31/03/2020 31/12/2019 Variation 31/03/2019 Variation enseigne séquentielle* T2* Monceau Fleurs 200 195 5 187 13 Happy 28 29 -1 31 -3 Cœur de Fleurs 71 74 -3 80 -9 Au Nom de la Rose 65 65 0 66 -1 Total nombre de magasins 364 363 1 364 0 dont succursales 36 36 0 27 9 dont franchises 328 327 1 337 -9 dont franchises France 265 264 1 272 -7 dont franchises Internationales 63 63 0 65 -2

Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales.

A fin mars 2020, EMOVA Group compte 364 points de vente, dont 36 succursales et 328 franchises. Entre janvier et mars 2020, le Groupe a ouvert 5 points de vente en France en franchise sous enseigne Monceau Fleurs, l'une de ces ouvertures étant une transformation de Cœur de Fleurs en Monceau Fleurs. Ce dynamisme illustre la forte notoriété de la marque et sa position de leader. Les points de vente sortis du parc sur le trimestre sont des fermetures naturelles (cession de fonds de commerce, notamment).

