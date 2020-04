EMOVA : Avis de convocation à l'AG du 24 avril 2020

6 avril 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 EMOVA GROUP Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 16.831.053 euros Siège social : 23, rue d'Anjou - 75008 Paris 421 025 974 R.C.S. Paris

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXRAORDINAIRE

DU 24 AVRIL 2020

Avertissement:

Dans le contexte sanitaire actuel d'épidémie de Coronavirus (Covid-19) et de lutte contre sa propagation et à la suite des mesures prises par les autorités concernant le confinement des personnes et la fermeture des établissements recevant du public, l'assemblée générale se tiendra exceptionnellement hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister, à huis clos au 235, avenue le Jour se Lève, 92100 Boulogne-Billancourt, conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19.

Il est rappelé que les actionnaires ont la possibilité de voter sans participer physiquement à l'Assemblée. À cet effet, ils sont vivement encouragés à voter par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, est joint à la convocation et mis en ligne sur le site www.emova-group.com (rubrique Informations financières), exclusivement aux fins de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président de l'Assemblée générale. Il ne pourra être adressé aucune carte d'admission aux actionnaires ou à leurs mandataires qui en feraient la demande.

Vous êtes invités à consulter régulièrement le site Internet de la société www.emova-group.com (rubrique Informations financières), qui précise les modalités pratiques de cette Assemblée.

Des questions écrites peuvent être adressées au siège social de la Société auxquelles il sera répondu dans le meilleur délai.

Mmes et MM. les actionnaires de la société EMOVA GROUP sont avisés qu'une Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le Vendredi 24 avril 2020 à 16 heures au 235, avenue le Jour se Lève, 92100 Boulogne-Billancourt, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-dessous :

A titre ordinaire :