GROUPE MONCEAU : 14/11/2018 – Volume d’affaires du quatrième trimestre

REAFFIRMATION DU LEADERSHIP D'EMOVA GROUP AU 4ème TRIMESTRE AVEC L'OUVERTURE DE 8 POINTS DE VENTE ET L'ACQUISITION DE LA START-UP BLOOM's VOLUME D'AFFAIRES ANNUEL 2017/2018 : 113,8 M€ Communiqué de presse Paris, le 13 novembre 2018 - 18h00 EMOVA Group (FR0010554113 - ALMFL), 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose et Rapid'Flore / Cœur de Fleurs, annonce son volume d'affaires pour l'exercice clos au 30 septembre 2018. Bruno Blaser, Président du Directoire d'Emova Group, commente : « Le 4ème trimestre de l'exercice 2017/2018 a été marqué par l'ouverture de 8 nouveaux points de vente. Six l'ont été sous la marque Monceau Fleurs : l'adoption des nouveaux concepts et positionnement, lancés il y a 5 ans, portent aujourd'hui pleinement leurs fruits. Par ailleurs, sur la période, notre volonté d'accélérer la stratégie digitale s'est concrétisée avec l'acquisition de Bloom's, spécialiste de la vente de fleurs sur internet, dont l'expertise vient renforcer notre offre e-commerce. A horizon 2022, nous envisageons de réaliser 15 à 20% de notre volume d'affaires par internet, nous positionnant comme un groupe résolument omnicanal et leader sur le digital.» Ouverture de 8 points de vente sur le 4ème trimestre Nombre de magasins par enseigne 30/09/2018 30/06/2018 T4 2017/2018 T3 2017/2018 Variation séquentielle* 30/09/2017 Variation T4 2016/2017 T4* Monceau Fleurs Happy Cœur de Fleurs Au Nom de la Rose 186 41 99 66 180 41 98 65 6 0 1 1 171 15 44 -3 107 -8 66 0 Total nombre de magasins 392 384 8 388 4 dont succursales 26 24 2 23 3 dont franchises 366 360 6 365 1 * Variation nette entre les ouvertures et fermetures des franchises et succursales. A fin d'exercice, le nombre total de magasins s'élève à 392, dont 366 franchises et 26 succursales. Durant ce trimestre, Monceau Fleurs a poursuivi sa dynamique avec 6 nouvelles boutiques ouvertes, portant le nombre d'ouvertures nettes de l'enseigne à 15 depuis le 30 septembre 2017. En France, deux fleuristes indépendants ont fait le choix de rejoindre la marque Monceau Fleurs sur ce trimestre. 1 Ces ouvertures sont les premiers résultats des actions spécifiques mises en œuvre à destination des fleuristes indépendants pour identifier Emova Group comme l'intégrateur naturel du marché de la fleur, aujourd'hui atomisé. A l'international, le parc ressort en croissance sur ce trimestre. En Italie, un 5ème Monceau Fleurs a été ouvert à Parme avec notre partenaire Coop Alleanza. En Suisse, le groupe compte désormais 3 points de vente suite à l'ouverture d'une nouvelle boutique à Genève. Le parc Rapid'Flore/Cœur de Fleurs compte 99 boutiques à fin septembre. A ce jour, 37 boutiques Rapid'Flore ont adopté le déploiement du nouveau concept Cœur de Fleurs, contre 34 à fin juin 2018. Happy, dont le nouveau concept est en phase de test, compte 41 points de vente à fin d'exercice. Des réflexions ont été engagées sur le trimestre pour lancer un nouveau concept de boutiques Au Nom de La Rose, enseigne qui dénombre 66 boutiques à fin septembre 2018. Volume d'affaires du 4ème trimestre : 21,7 M€ En M€ T4 T4 Variation Données à fin septembre 2017/2018 2016/2017 Cumul 12 mois 2017/2018 Cumul 12 mois 2016/2017 Variation Volume d'affaires sous enseigne 21,7 22,5 -0,8 113,8 115,8 -2,0 dont succursales dont franchises dont franchises France dont franchises Internationales 1,7 20,0 17,5 2,5 1,5 21,0 18,1 2,9 0,2 -1,0 -0,6 -0,4 8,6 105,2 92,6 12,6 8,4 107,4 92,5 14,9 0,2 -2,2 0,1 -2,3 *: Le volume d'affaires sous enseigne est un indicateur financier non-IFRS, non audité, issu des données de gestion. Il correspond au chiffre d'affaires réalisé par les magasins de chaque réseau (franchisés et succursales). Ce chiffre ne prend pas en compte les revenus générés par Emova Market Place, ni par les sites de e-commerce. Au 4ème trimestre 2018, le volume d'affaires d'Emova Group s'établit à 21,7 M€, en repli de 0,8 M€ par rapport au 30 septembre 2017, l'effet de la saisonnalité ayant été amplifié par les fortes chaleurs. Le volume d'affaires sous enseigne des succursales du 4ème trimestre ressort en progression de 0,2 M€ avec un parc en croissance de deux points de vente sous les marques Au Nom de la Rose et Cœur de Fleurs. Le volume d'affaires sous enseigne des franchises s'établit à 20,0 M€. En France, le volume d'affaires sous enseigne du trimestre s'établit à 17,5 M€, avec un parc en baisse de 4 magasins. A l'international, le volume d'affaires ressort à 2,5 M€. Sur l'exercice, le Groupe enregistre un volume d'affaires sous enseigne total de 113,8 M€. Perspectives à fin d'exercice Ayant réalisé sa première ambition d'atteindre un parc de magasins de plus de 390 boutiques pour l'exercice 2017/2018, Emova Group confirme ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité avec un EBITDA ajusté attendu supérieur à 3 M€ et un résultat net attendu supérieur à 1,3M€. Prochaine publication le 12 février 2019 après bourse : Résultats annuels 2017/2018 (exercice clos au 30 septembre 2018) A propos d'EMOVA GROUP Créé en 1965, EMOVA Group est le 1er réseau de vente de fleurs au détail, grâce à ses cinq marques complémentaires et aux positionnements distincts : Monceau Fleurs, Happy, Au Nom de la Rose, Rapid'Flore / Cœur de Fleurs et Bloom's. Son modèle s'appuie sur le développement conjoint de succursales détenues en propre et d'un réseau de franchisés entrepreneurs qu'EMOVA Group accompagne au quotidien dans leur approvisionnement en fleurs, plantes et accessoires. L'acquisition récente de Bloom's, spécialiste de la vente de fleurs de saison en ligne par abonnement, vient compléter l'offre web d'EMOVA Group et renforcer sa stratégie omnicanale. Au 30 septembre 2018, le groupe compte 392 magasins, dont 305 en France. EMOVA Group est coté sur Euronext Growth (FR0010554113 - ALMFL). Pour plus d'informations : http://emova-group.com

