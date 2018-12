Ems-Chemie confirme ses objectifs pour l'année 2018

Zurich (awp) - Ems-Chemie demeure optimiste pour l'exercice qui s'achève. Confirmant ses objectifs, le fabricant grison de spécialités chimiques et de polymères table sur des revenus et un résultat d'exploitation avant intérêts et impôts supérieurs à ceux dégagés en 2017. Une nouvelle performance record se profile.

En début d'exercice, Ems-Chemie avait anticipé le ralentissement à venir de l'économie mondiale, rappelle mardi dans une lettre d'information l'entreprise contrôlée par la famille de l'ex-conseiller fédéral Christoph Blocher.

Dans ce contexte, le groupe piloté depuis la localité zurichoise d'Herrliberg et dont le principal site de production helvétique se trouve à Domat/Ems, dans les Grisons, a mis l'accent sur l'innovation, le développement de nouveaux produits et la mise en oeuvre de pas moins de 470 mesures en vue d'améliorer son efficience. Ces dernières devraient déployer l'intégralité de leurs effets l'an prochain.

vj/al