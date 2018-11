E.ON plus optimiste que ses pairs, le titre monte

Graphique ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENBW ENERGIE BADEN WUERTTE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frank Mastiaux Chief Executive Officer Lutz Peter Feldmann Chairman-Supervisory Board Thomas Andreas Kusterer Chief Financial Officer Hans-Josef Zimmer Chief Technical Officer Dietrich Herd Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG 8.43% 9 748 --.--% 0 --.--% 0