Hydrocarbures: Encana acquiert Newfield pour 5,5 milliards de dollars

Montréal (awp/afp) - Le producteur gazier et pétrolier canadien Encana a annoncé jeudi l'acquisition de son concurrent américain Newfield Exploration pour un montant d'environ 5,5 milliards de dollars en actions, reprise de dette comprise.

Cette acquisition donnera naissance au deuxième plus important producteur d'hydrocarbures non conventionnels d'Amérique du Nord, avec une production totale pro forma estimée à 577.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au troisième trimestre, selon un communiqué d'Encana.

L'accord comprend la reprise par Encana de la dette de 2,2 milliards de dollars de Newfield Exploration, acteur de la fracturation hydraulique dans quatre bassins schisteux importants dans les Etats américains de l'Oklahoma, le Dakota du Nord et l'Utah.

L'acquisition doit permettre à Encana d'accroître de plus de 54% sa production de pétrole et de condensat et d'augmenter ses réserves prouvées d'environ 85%, selon le communiqué.

La création du nouvel ensemble, qui sera contrôlé à 63,5% par Encana, devra être entérinée par les actionnaires des deux groupes.

La transaction devrait être bouclée d'ici le premier trimestre 2019, a indiqué Encana.

Le groupe basé à Calgary, dans l'Ouest canadien, deviendra l'un des acteurs majeurs dans trois des plus riches bassins d'hydrocarbures d'Amérique du Nord (Permian, Stack/Scoop, Montney).

Pour le troisième trimestre 2018, Encana a annoncé un bénéfice net de 39 millions de dollars, en baisse par rapport aux 294 millions dégagés il y a un an, en raison de pertes sur des contrats de couverture à terme.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4 cents, soit 10 cents de moins que la prévision moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires a bondi de 47%, à près de 1,3 milliard de dollars, avec notamment une hausse de 33% de la production d'hydrocarbures à 378.000 bep/j.

Après l'annonce de cette acquisition et de ces résultats, l'action d'Encana chutait de plus de 16% à la Bourse de New York, à 8,55 dollars, en milieu de séance.

afp/rp