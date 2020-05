Encavis AG : l'activité n'a pas souffert du Covid-19 au 1er trimestre

Encavis a amélioré de 10% son chiffre d'affaires du premier trimestre, 65,2 M€, pour un Ebitda "opérationnel" en hausse de 13% à 50,6 M€. Le résultat opérationnel accélère même de 20% à 28,1 M€. Le bénéfice par action "opérationnel" est en hausse de 60% à 0,08 EUR. La société précise que son cash-flow a profité d'un impact exceptionnel positif de 18 M€. Il monte ainsi à 50,8 M€, contre 15,9 M€ un an plus tôt.

"Globalement, tous les objectifs que nous nous étions fixés au niveau des performances opérationnelles ont été dépassés", explique le management. Au premier trimestre, l'impact du Covid-19 a été très faible sur l'activité. Le portefeuille de l'entreprise compte actuellement 84 fermes éoliennes et 190 fermes solaires, soit opérées en propre, soit avec des tierces parties.

Les prévisions publiées en mars 2020 sont confirmées : sur la base de conditions météorologiques normales, les performances financières annuelles devraient être en amélioration par rapport à 2019. Encavis vise plus de 280 M€ de revenus, plus de 220 M€ d'Ebitda et plus de 130 M€ d'Ebit. Le cash-flow opérationnel dépassera 200 M€. Quant au bénéfice net par action, sa progression sera plus modeste, compte tenu de la dilution consécutive à l'émission de nouvelles actions. Il est attendu à 0,41 EUR (vs. 0,40 EUR en données ajustées des conditions météorologiques), mais la direction précise que les investissements réalisés permettront une accélération à terme.

A ce stade, l'activité de l'entreprise ne semble donc pas souffrir de la crise actuelle, ce qui confirme la solidité du modèle économique, et la bonne visibilité dont elle dispose, compte tenu de ses contrats d'approvisionnement électrique signés sur le long terme. Haussier en pré-séance, le titre recule légèrement peu après l'ouverture, à 12,77 EUR.

Encavis est une position du portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse.