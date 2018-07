ENDESA : Enel veut céder jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'actifs au 2e semestre

Lors d'une conférence avec des analystes financiers, le directeur financier du groupe Alberto De Paoli a déclaré que le groupe entendait lever d'ici la fin de l'année jusqu'à 1,5 milliard d'euros via des cessions d'actifs pour faire baisser l'endettement après une série d'acquisitions.

Cet endettement a en effet augmenté de 11,2% depuis fin décembre à 41,6 milliards d'euros.

Début juin, Enel a acquis 73% des actions de la compagnie d'électricité brésilienne Eletropaulo pour environ 5,55 milliards de reais (1,27 milliard d'euros), devenant ainsi le principal distributeur d'électricité au Brésil.

Le groupe, qui contrôle l'espagnol Endesa, a également dit qu'il était prêt à débourser 2,3 milliards de dollars pour acheter un acteur du fibre en Amérique latine.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a atteint 7,7 milliards d'euros, aidé par des marges plus élevées dans les activités d'énergie verte en Italie et en Espagne.

La compagnie publique prévoit un Ebitda de l'ordre de 16,2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

(Stephen Jewkes, Véronique Tison pour le service français)