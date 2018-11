Enel : dans le vert après son plan stratégique

20/11/2018 | 15:46

Enel gagne 1,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan, suite à la présentation par l'électricien italien d'un nouveau plan stratégique et une augmentation de ses objectifs financiers à long terme.



Il prévoit de débloquer 27,5 milliards d'euros d'investissements bruts sur 2019-2021, ce qui devrait se traduire par 3,2 milliards d'EBITDA ordinaire supplémentaire, et vise 1,2 milliard d'euros d'efficiences cumulées d'ici 2021, grâce surtout à la numérisation.



Pour l'exercice 2018, Enel confirme viser une hausse de son EBITDA ordinaire à 16,2 milliards d'euros, ainsi que son intention d'augmenter son dividende par action à 28 centimes d'euro, contre 16 centimes précédemment.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.