Enel : revoit à la hausse ses attentes pour 2019

Données financières (EUR) CA 2019 77 780 M EBIT 2019 11 044 M Résultat net 2019 4 777 M Dette 2019 44 067 M Rendement 2019 4,76% PER 2019 14,6x PER 2020 13,3x VE / CA2019 1,47x VE / CA2020 1,42x Capitalisation 70 138 M

Tendances analyse technique ENEL S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 6,99 € Dernier Cours de Cloture 6,90 € Ecart / Objectif Haut 25,4% Ecart / Objectif Moyen 1,33% Ecart / Objectif Bas -21,0%

Dirigeants Nom Titre Francesco Starace Chief Executive Officer, Director & GM Maria Patrizia Grieco Chairman Alberto de Paoli Chief Financial Officer & Head-Administration Angelo Taraborrelli Independent Director Alberto Bianchi Independent Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ENEL S.P.A. 38.44% 77 655 NEXTERA ENERGY, INC. 28.42% 111 192 DUKE ENERGY CORPORATION 1.49% 68 022 DOMINION ENERGY, INC. 11.56% 66 621 SOUTHERN COMPANY 37.68% 64 864 IBERDROLA 26.36% 63 726