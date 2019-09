ENENSY : le chiffre d'affaires bondit de 22 % au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Enensys Technologies a réalisé, au titre de son premier semestre, un chiffre d'affaires de 6,4 millions d'euros, en hausse de 22 % à données publiées. À périmètre constant, c'est-à-dire retraitée de la contribution d'Expway consolidée depuis le 1er janvier 2019, la croissance ressort à 1,4 %. Les prises de commandes sur les six premiers mois de l'année se situent à un niveau supérieur à celui du premier semestre 2018, au-delà de 8 millions dont 3 millions d'euros qui restent à livrer et qui seront comptabilisées en chiffre d’affaires au second semestre.Concernant ses perspectives, le groupe envisage une deuxième partie d'exercice en nette croissance séquentielle et a confirmé viser une progression organique de son chiffre d'affaires en 2019.