ENENSYS : va abaisser sa structure de coûts fixes

Enensys Technologies a dévoilé une perte nette, part du groupe, de 6,9 millions d’euros contre une perte de 1 million d’euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle courante du spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l’industrie broadcast s’est fortement accrue, passant de -1,6 million au premier semestre 2018 à - 5,3 millions d’euros au 30 juin 2019. Le groupe a bénéficié d’un mix produit à plus forte valeur ajoutée évoluant fortement vers le logiciel grâce aux nouvelles solutions intégralement virtualisées.Cette progression n'a cependant pas permis d'absorber l'augmentation, conforme au plan d'investissement, de près de 68% des charges de personnels et des charges externes, qui passent en cumulées de 6,5 millions au premier semestre 2018 à 10,9 millions d'euros au premier semestre 2019. Cette hausse des charges est également alimentée significativement par l'intégration d'Expway sur lequel un travail de réduction de coûts a d'ores et déjà été engagé.Le chiffre d'affaires a atteint 6,4 millions d'euros, en progression de 21% (+1,4% en données proforma).Compte tenu des retards constatés dans le démarrage de certains marchés et des avancées technologiques réalisées depuis quelques mois, le groupe a décidé de ralentir son programme d'investissements en R&D et d'abaisser sa structure de coûts fixes avec pour objectif un retour à l'équilibre dès 2020.Le groupe a d'ores et déjà mis en oeuvre des mesures représentant une économie de 5 millions d'euros de charges en année pleine, dont millions d'euros de coûts de prestations et 1 millions lié à la mise en place d'une organisation transversale pour toutes les sociétés du Groupe, dont une partie sera déjà visible au second semestre.Enensys Technologies confirme viser une activité en nette croissance séquentielle au second semestre 2019 et les mesures mises en place de réduction des charges vont limiter fortement la consommation de trésorerie sur la période. Elle s'est élevée à 7,1 millions sur le premier semestre.