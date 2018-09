Enensys Technologies : AUGMENTATION DES MOYENS ALLOUÉS AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

17 septembre 2018, Rennes

ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, a procédé à un apport complémentaire de 100.000 euros en date du 17 septembre 2018 au contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets.

À la date du 17 septembre 2018, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :

29.103 titres ENENSYS Technologies

145.547 € en espèces.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Fort de 40 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l'International et une marge opérationnelle de 13%.

Contacts Théo Martin

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.75

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55010-enensys-technologies-cp-apport-complementaire-au-cl-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews