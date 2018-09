4 septembre 2018, Rennes

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la nomination de François PEAUCELLE comme directeur général délégué.

François PEAUCELLE aura pour mission d'assurer la gestion opérationnelle de la société sous le contrôle de Régis LE ROUX, qui demeure Président-directeur général d'ENENSYS Technologies et qui va concentrer son activité sur l'accélération de la croissance organique et externe de l'entreprise.

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, François PEAUCELLE a commencé sa carrière en 1993 dans un grand cabinet d'audit avant d'occuper différentes responsabilités au sein de directions financières de grands groupes et de PME. En 2002, il devient directeur administratif et financier puis directeur général en 2010 de la société Biotrial, faisant passer le groupe de 75 à 250 salariés et renforçant son développement à l'international avec notamment le pilotage de filiales en Amérique du Nord. Sa connaissance du monde de la technologie et des PME innovantes l'ont également conduit à occuper le poste de trésorier de Rennes Atalante de 2011 à 2018 puis d'occuper la présidence de la fondation universitaire Rennes 1 depuis 2018.

François PEAUCELLE commente : « Je suis particulièrement heureux et fier de rejoindre ENENSYS Technologies, un groupe à la pointe de la révolution en cours dans la diffusion numérique. L'expérience que j'ai acquise dans les PME technologiques m'aidera à appuyer ENENSYS Technologies dans la réussite de son ambitieux plan de développement à moyen terme. »

« L'arrivée d'un directeur général expérimenté avec une forte expérience du monde technologique comme François PEAUCELLE s'inscrit dans une démarche de structuration qui accompagne le changement d'échelle d'ENENSYS Technologies depuis l'acquisition de TeamCast et notre introduction en bourse au printemps dernier. Le groupe renforce son organisation pour développer sa capacité à mener de front plusieurs grands projets simultanément afin d'accélérer sa croissance à l'international et de lisser les variations de son activité. » explique Régis LE ROUX, Président-directeur général d'ENENSYS Technologies.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer efficacement leurs contenus. Fort de 40 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique terrestre. Les solutions sont commercialisées au travers de trois marques reconnues - ENENSYS Networks, TeamCast et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 21,1 M€ en 2017 dont plus de 90% à l'International et une marge opérationnelle de 13%.

Contacts Théo Martin

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.75

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54831-enensys-technologies-dg-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews