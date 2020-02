Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2019.

Chiffre d'affaires audité en M€ 2018 2019 Variation France 1,7 2,6 +52% EMEA 7,6 5,8 -24% Asie-Pacifique 1,1 2,2 +95% Amérique du Nord 1,9 2,3 +22% Amérique Latine 0,3 0,2 -39% CA consolidé 12,6 13,0 +3%





ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,0 M€ en 2019 en progression de +3% en comparaison de l'exercice 2018 à données publiées et en recul de -10% à périmètre constant, c'est-à-dire retraité de la contribution d'Expway consolidée depuis le 1er janvier 2019. Au second semestre, l'activité progresse séquentiellement de +2% par rapport au 1er semestre 2019 à 6,6 M€.

En 2019, ENENSYS Technologies a été pénalisé par l'atonie de son métier DTT sur la zone EMEA, son 1er marché, qui n'a pas été totalement compensée par la dynamique soutenue dans ses nouveaux métiers et la poursuite de la croissance sur ses zones de conquêtes.

Activité par zones

Dans la zone EMEA, ENENSYS Technologies enregistre une baisse -24% de son activité à 5,8 M€, principalement due à l'absence de grand contrat. L'exercice 2019 n'a en effet bénéficié d'aucun projet comparable à celui du contrat russe qui avait contribué fortement au chiffre d'affaires en 2018. Le Groupe a néanmoins remporté plusieurs projets de taille moyenne pour l'optimisation des réseaux en amont du passage à la norme de diffusion DVB-T2 en Europe et un contrat significatif au Mali.

En Amérique du Nord, le Groupe continue sa progression avec un nouvel exercice de croissance (+22%) et une activité bien orientée sur la DTT soutenue par les premiers investissements autour de la norme ATSC3.0 (aussi appelée NextGenTV). Le déploiement de l'ATSC3.0 constitue le principal moteur de croissance sur cette zone et devrait s'accélérer à partir du second semestre 2020. Les grands acteurs du consumer electronics ont annoncé le lancement de leurs modèles ATSC3.0 courant 2020. En LTE Broadcast, la division Telecom a signé un contrat prometteur avec une plateforme de référence pour la diffusion en live d'événements sportifs dont elle a récemment acquis les droits.

En France, les ventes ont été très dynamiques (+52%) portées par la solide performance de l'activité de tests & monitoring avec plusieurs contrats notamment un avec un opérateur télécom majeur sur la partie monitoring OTT. Le Groupe a également poursuivi l'élaboration de ses offres sur la télévision adressée basée sur la techno HbbTV en partenariat avec TDF, afin de capitaliser rapidement sur l'ouverture annoncée du cadre réglementaire. La solution, commercialisée sous le nom AdsReach, a d'ailleurs remporté le prix « de la meilleure utilisation de HbbTV pour la publicité ciblée » lors du 8ème « HbbTV Symposium and Awards » qui s'est tenu en Novembre à Athènes, en Grèce. En Asie-Pacifique, ENENSYS Technologie signe un doublement de son volume d'affaires en données publiées à plus de 2M€ grâce à l'intégration d'Expway et des ventes de licences middleware pour téléphone mobile ainsi qu'au succès en broadcast de la solution OneBeam (optimisation du signal satellitaire dans un contexte DTT).

Atterrissage 2019

ENENSYS Technologies table sur un niveau de pertes au second semestre proche de celui du 1er semestre, les effets du plan d'économies initié en octobre n'étant pas encore visibles sur la période. Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible légèrement supérieure à 2 M€, après avoir réduit fortement sa consommation de liquidités par rapport à celle du 1er semestre.

Plan d'économies renforcé

Face à cette situation, ENENSYS Technologies a décidé d‘accentuer ses efforts de réduction des coûts en portant son plan d'économies annoncé en octobre 2019 et intégralement effectif à compter du 31 mars 2020 de 5 M€ à 6 M€ en année pleine grâce à une sélectivité accrue sur les projets de R&D et à une rationalisation de son dispositif commercial. Au 31 mars 2020, les effectifs auront ainsi été réduits de près de 45% par rapport au printemps 2019.

ENENSYS Technologies étudie également différentes possibilités de financements complémentaires pour renforcer sa trésorerie et préserver son potentiel de développement en dépit des nécessaires économies budgétaires.

Réorganisation

Dans ce contexte, Régis Le Roux, Président-Directeur Général du Groupe, a décidé de reprendre directement la gestion des affaires opérationnelles en remplacement de François Peaucelle qui quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué au sein de l'entreprise. Régis Le Roux, qui avait recentré son activité sur la stratégie et les projets d'acquisition, prendra notamment en charge la bonne exécution du plan d'économies et les grands projets commerciaux.

Perspectives 2020

Fort des mesures prises et d'un carnet de commandes à fin décembre représentant environ 25% de son chiffre d'affaires 2019, ENENSYS Technologies se donne comme priorité le retour à une croissance organique en 2020 grâce à la poursuite des efforts sur les activités stratégiques (ATSC3.0, insertion de pub et TV Mobile). Le Groupe vise un retour à l'équilibre dès le second semestre 2020, une partie des coûts de restructuration impactant les premiers mois de l'exercice.



Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2019 le jeudi 30 avril 2020.



À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie des médias, et implanté à Rennes, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis quinze ans des solutions hautement innovantes aux acteurs de la chaîne des médias leur permettant de distribuer leurs contenus de façon efficiente. Fort de plus de 50 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo pour la télévision numérique sur réseaux terrestre, satellite et télécom et mobiles. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques reconnues – ENENSYS et TestTree - auprès de plus de 400 clients partout dans le monde.

